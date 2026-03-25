Juan Martín Lucero se vuelve a lesionar en U de Chile: salió llorando, entre pifias y esto dijo Fernando Gago

Juan Martín Lucero llegó a U de Chile con la ilusión de repetir lo que hizo en Colo Colo, donde se alzó como uno de los mejores delanteros que pasaron después de Esteban Paredes. Sin embargo, desde su arribo a los azules solo ha dado problemas y ahora volvió a lesionarse, a tal punto que estalló en lágrimas.

El “Gato” venía recién volviendo de una lesión y no aguantó ni 10 minutos ante Unión La Calera, teniendo que ser sustituido por una dolencia en la parte posterior de su muslo. Una vez en el banco de suplentes llegó hasta las lágrimas por su lamentable situación con las lesiones, algo que no había sufrido nunca antes en su carrera.

Fernando Gago reacciona a lesión de Juan Martín Lucero

El nuevo entrenador de la U también quedó atónito con la situación, pero le entregó todo su apoyo al delantero. “Es una cuestión lógica del deporte apoyar al futbolista, tratar de darle las mejores herramientas para que vuelva de la lesión y poder contar con ellos”, dijo tras la derrota ante Unión La Calera.

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🫂🏆🔵🔴 VAMOS ARRIBA, GATO



Juan Martín Lucero rompió en llanto tras ser reemplazado por lesión, en el duelo de #LaU ante Unión La Calera por la segunda fecha de la #CopaDeLaLiga2026.



Elías Rojas entró en lugar del delantero, mientras que al argentino -tras unos minutos- le… pic.twitter.com/OZJGUnMaGj March 24, 2026

De momento se desconoce aún cuál es la lesión del delantero, pero durante la jornada de hoy se despejarán las dudas cuando se someta a los chequeos médicos. En caso de sufrir un desgarro, que aparece como el peor de los casos, el "Gato" volvería a quedar marginado pero esta vez al menos un mes.

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Triste panorama para un delantero que llegó como figura y que incluso recibe sueldo de estrella, pues es sin dudas el mejor pagado del club. Lastimosamente no ha podido repetir los brillantes momentos que vivió en el Estadio Monumental y su estadía en la U ha sido una verdadera pesadilla.