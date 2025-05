¿Fin del ciclo?: Aníbal Mosa destapa el futuro de Jorge Almirón y Colo Colo

Colo Colo sigue sin levantar cabeza en esta temporada 2025, sufrió una escandalosa goleada por 4-1 ante Deportes Limache y quedó eliminado de la Copa Chile, y mientras varios fanáticos y referentes del Cacique comienzan a pedir la salida de Jorge Almirón, Aníbal Mosa dio luces de lo qué pasará con el entrenador.

Fue luego de la derrota en Quillota que el presidente albo enfrentó a los medios de comunicación, donde en un principio abordó la final que se jugarán ante Racing en Copa Libertadores: "Esperamos revertir esta situación, ir a buscar los puntos a Argentina y empezar a dar la pelea por el Campeonato Nacional".

Tras ello, consultado por si el estratega podría abandonar el banco colocolino, el recién reelecto mandamás de Blanco y Negro no titubeó y aseguró que al menos su prioridad es seguir contando con Almirón, por lo que el ciclo aún no llegaría a su fin pese a la molestia generalizada: "No creo que haya cambios".

Además, el empresario de origen sirio sacó pecho por el último mercado de fichajes en el Estadio Monumental y expuso que tienen lo necesario para revertir este momento: "Nosotros hicimos un equipo para competir, no se nos están dando las cosas, pero creemos que es un tema que van a sacar adelante".

Y para finalizar, Aníbal Mosa le dejó un claro mensaje a los hinchas, y es que Colo Colo necesita más que nunca el apoyo de su gente: "Es un equipo y un cuerpo técnico que tienen jerarquía, y en estos momentos duros y complicados es el momento donde tiene que estar más unida la institución".

