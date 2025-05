¡No suelta la jineta!: Esteban Pavez encara a los hinchas tras goleada de Limache a Colo Colo

Colo Colo tocó fondo, sufrió una impensada goleada por 4-1 a manos de Deportes Limache y quedó eliminado de la Copa Chile 2025 en fase de grupos, resultado que agudiza aún más la crisis del Cacique, y fue Esteban Pavez, capitán del equipo, quien enfrentó a los medios de comunicación y encaró a los hinchas.

"Es un momento duro para todos. El fútbol tiene estas cosas, nosotros tenemos que enfocarnos en la cancha y no darle mucha importancia a lo que se dice, que sería peor", expresó el volante sobre el lienzo que hoy se vio en el estadio, el cual exponía un potente mensaje a los jugadores: "jueguen como cobran"

En esa línea, se refirió a quienes exigen quitarle la capitanía del cuadro 'popular', aferrándose al apoyo que le dio públicamente Arturo Vidal, máximo referente de la plantilla colocolina: "Arturo lo dijo, el mejor de la historia, eso vale más que cualquier cosa, me interesa lo que digan mis compañeros, soy directo".

"En el país no estamos acostumbrados a eso", lanzó sobre su sinceridad, para luego sacar pecho por los diferentes logros que ha conseguido de la mano del Cacique y el respaldo de la institución: "Las cosas que gané, títulos, dejé dinero en el club, no hay nada más que hablar, me dan todo el apoyo en el club".

Y para finalizar, Esteban Pavez decidió apagar el fuego con bencina, y es que le restó toda importancia a los fanáticos que en los últimos días han criticado los salarios millonarios en Colo Colo: "Después ya se empieza a hablar de los sueldos que ganamos, no podemos darle importancia a lo que dicen afuera".

