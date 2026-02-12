¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires

Nuestros tenistas nacionales continúan entregándole alegrías al deporte nacional, esto luego que el pasado fin de semana superaran a Serbia por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, donde no cedieron ningún punto y se quedaron con la llave por un contundente 4-0. Ahora el desafío será mayor al enfrentar a España, subcampeón del torneo, en septiembre.

Ahora tanto Tomás Barrios como Alejandro Tabilo continúan su participación en el circuito, donde nos encontramos en plena gira sudamericana. Es aquí donde ambos jugadores se trasladron hasta Argentina para disputar el ATP 250 de Buenos Aires.

En su debut en la primera ronda, Alejandro Tabilo (71) se midió ante el local Facundo Díaz (285), a quién superó en casi dos horas de partido en parciales de 7-6/6-3. Con esto aseguró su paso a los octavos de final del torneo y de paso suma 20 puntos que le permiten escalar hasta el puesto 67 del ránking ATP mundial.

El día de ayer Alejandro Tabilo (71) enfrentó un duro desafío por los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires al enfrentar al brasileño Joao Fonseca (35), donde pese al pesado ambiente con muchos brasileños en la grada, logró superar a su rival por parciales de 6-3/3-6/7-5, asegurando así su paso a los cuartos de final del torneo.

Quiere seguir avanzando

En la siguiente ronda del ATP 250 de Buenos Aires, continúan los grandes desafíos para Tabilo, ya que se medirá ante el local Tomás Etcheverry el día de mañana en horario por confirmar. Además, gracias a la victoria ante el brasileño, el tenista nacional asegura 50 puntos, lo que le permite posicionarse en el puesto 67 del ránking ATP.

