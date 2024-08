¿Hubo quiebre?: Jorge Almirón rompe el silencio tras el fallido traspaso de Carlos Palacios a Boca Juniors

Parece ser que una de las teleseries que más agitó Colo Colo esta temporada por fin llegó a su fin, pues la dirigencia rechazó una suculenta oferta de Boca Juniors y Carlos Palacios permanecerá en el Estadio Monumental, donde el técnico Jorge Almirón rompió el silencio y se refirió a la situación del atacante colocolino.

Aparentemente, la obsesión de Juan Román Riquelme con la 'Joya' era real, y es que el pasado jueves llegó al 'popular' una última propuesta desde el cuadro xeneize para hacerse con los servicios del delantero chileno. Sin embargo, en Blanco y Negro desecharon automáticamente los cerca de 4,8 millones de dólares.

En exclusiva con DSports, Almirón habló de la permanencia del jugador en las filas del Cacique, y si bien se mantenía expectante, aseguró no conocer las gestiones en profundidad: "No estoy al tanto de los detalles de cómo se vivió la negociación". "Sé que hasta ayer había plazo para inscribir un jugador extranjero en Argentina", arrancó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Entiendo que la directiva es una sociedad anónima y se tiene que votar cualquier operación, entonces el margen que tenía la directiva no coincidía con el tiempo de fichajes en Argentina por el libro de pases. En eso me quedé yo, que no se iba a hacer la operación por eso", agregó sobre las negociaciones con el elenco trasandino.

Y para finalizar, no escondió su felicidad al ver que Carlos Palacios, una de las figuras de Colo Colo en la presente campaña, de momento continuará formando parte de su equipo: "Es un jugador importante para nuestro plantel y para la gente también". "Esperemos contar con él para lo que resta del torneo", sentenció Jorge Almirón.

Te puede interesar: "Déjense de mentirle a la gente": Carlos Palacios explota por su teleserie entre Colo Colo y Boca Juniors