"Déjense de mentirle a la gente": Carlos Palacios explota por su teleserie entre Colo Colo y Boca Juniors

Días intensos en el Estadio Monumental, y es que el pasado jueves, Colo Colo recibió una oferta formal desde Boca Juniors para llevarse a Carlos Palacios, la cual fue rápidamente desechada por la dirigencia, y el delantero explotó en sus redes sociales luego de las especulaciones por lo ocurrido tras conocerse la noticia.

Resulta que una vez hecha pública la negativa del Cacique a este nuevo intento de los argentinos por quedarse con el jugador, este eliminó todas las publicaciones de su cuenta personal de Instagram, algo que sus seguidores y la prensa local entendieron como una señal de molestia por la decisión de Blanco y Negro en no dejarlo partir.

Sin embargo, ante el sinnúmero de teorías que generó su accionar, fue la propia 'Joya' quien utilizó la misma red social para desmentir los rumores, esto a través de una historia: "Siempre he borrado fotos, siempre he archivado fotos y videos. Ahora tanta importancia que le dan, ¿por qué no le daban la importancia antes?".

"Déjense de mentirle a la gente y de inventar tantas estupideces", agregó en dicho escrito, donde además aprovechó de sacar pecho por la gran campaña de Colo Colo en la presente Copa Libertadores, donde vienen de eliminar a Junior de Barranquilla: "Hablen de que estamos haciendo las cosas bien, por algo estamos en cuartos".

Y para finalizar, Carlos Palacios encaró a quienes han divulgado los rumores de que no estaría a gusto en el Cacique, poniendo fin a la extensa teleserie que varias veces dio por hecho que abandonaría el club para ponerse la camiseta de Boca Juniors: "Si van a hablar algo, háblenlo con verdades, no con especulaciones o mentiras".

