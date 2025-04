Aliados de Kaiser dieron feroz arremetida tras ninguneo de Evelyn Matthei: “Hasta el sapo puede convertirse en rey”

Las polémicas declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matthei sobre la idea de tener a Johannes Kaiser como uno de sus ministros en un eventual gobierno, no pasó desapercibida. Es más, recibió una feroz arremetida desde el Partido Nacional Libertario (PNL) y otros aliados del también candidato por La Moneda.

Recordemos que la idea se gestó a partir del diputado UDI, Jorge Alessandri, quien dijo que Kaiser “sería un tremendo ministro de Matthei”, si la ex alcaldesa lograra imponerse en las próximas elecciones.

Más tarde, en conversación con Radio Infinita, la abanderada de Chile Vamos manifestó una curiosa reflexión al respecto sin descartar la sugerencia. “La política es el arte de lo posible, tengamos claro que en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos, pero así es la vida, algunas personas trabajan en un lugar donde no quiere estar pero no tiene otra alternativa”, afirmó.

El ninguneo llegó a oídos del mismísimo Kaiser, quien no dudó en responder a Matthei a través de sus redes sociales. “Yo no me meto en los gustos culinarios de la gente, pero quiero recordarle a la candidata que no estoy postulando, ni estoy interesado, en ser parte de su gobierno. Le quiero solicitar, por tanto, que me deje fuera del menú”, sentenció.

La arremetida de aliados de Kaiser

Sin dudas, las palabras de Matthei no fueron bien recibidas por algunos conocidos adherentes de Kaiser. Por ejemplo, el diputado y también militante del PNL, Gonzalo de la Carrera, quien disparó contra la candidata: “¿Estará gagá esta señora? ¿cómo pretende comprar a Johannes con un ministerio y con esta frase?”. Además, apuntó que ”ella que se las da de ‘moderada’ y no cuida el lenguaje. Si fuera al revés andaría de víctima".

Otro que no quedó ajeno a los dichos de la otrora edil fue el diputado Cristián Labbé, que hace poco renunció a la UDI para sumarse a Kaiser. “Cuidado Evelyn Matthei, que hasta el sapo puede convertirse en rey y terminar sentado en el trono”, advirtió a la candidata.

Por otro lado, el controversial abogado Maximiliano Lobos condenó “enérgicamente el lenguaje soez, de bajo nivel, y totalmente inapropiado usado por Matthei para referirse a un contendor político como Johannes Kaiser”. Además, afirmó que sus declaraciones "demuestran un desprecio profundo por la democracia y la libertad de conciencia política”.

