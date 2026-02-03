VIDEO | Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo pasan bien en Sevilla: hinchas hacen "apretón" por pésimo momento

Sevilla de Alexis Sánchez no lo pasa bien en España.

Por: Fabián Marambio

La temporada en las grandes ligas europeas está al rojo vivo preparándose para entrar a sus etapas finales y LaLiga de España es una de ellas, donde el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo están pasando nada bien. Es más, los hinchas sevillanos ya no aguantan el mal momento y decidieron tomar acciones contra el plantel.

La nueva derrota por 4-1 contra el Mallorca tiene a los chilenos a solo dos puntos del descenso, panorama crítico que está llegando su punto más álgido. Y es que los hinchas se aburrieron del plantel sevillista y decidieron hacerles un "apretón" al más puro estilo sudamericano cuando los jugadores arribaban cuando arribaban al aeropuerto.

Alexis Sánchez y compañía no lo pasan bien en España

"Mercenarios" y "Nos van a mandar a Segunda" eran algunas de las consignas que los hinchas les gritaban efusivamente a todos los futbolistas del Sevilla, entre ellos los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Es importante destacar que este último portó la jineta de capitán en la dura derrota ante Mallorca, demostrando que tiene un peso importante entre sus compañeros.

El complejo panorama del Sevilla

Si bien es cierto que el equipo comenzó de manera aceptable la temporada e incluso sumaron un gran triunfo ante Barcelona, con el paso del tiempo el proyecto de Matías Almeyda ha sufrido más de una complicación. Es más, de seguir así es probable que el DT argentino sea destituido para intentar levantar la situación.

Ahora el equipo de los chilenos tendrá que recibir a Girona este sábado 7 de febrero a las 14:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Este compromiso será una verdadera final debido a que ambos clubes están complicados en el fondo de la tabla, por lo que son rivales directos en la lucha por el descenso.

