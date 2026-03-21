¿Alerta de mufa?: El feroz ninguneo de Martín Liberman a la UC como rival de Boca Juniors en Libertadores

El feroz ninguneo de Martín Liberman a la UC como rival de Boca Juniors en Libertadores

Por: Kevin Vejar

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Universidad Católica ya conoció su suerte para esta Copa Libertadores 2026 y compartirá el Grupo D con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, y fue el polémico periodista Martín Liberman quien no solo aseguró que los 'xeneizes' la tendrán fácil, sino que también le dedicó un potente ninguneo a la UC.

Fue en su programa Liberman En Línea a través de YouTube que el 'Colorado' aseguró que el cuadro de La Bombonera tiene el panorama ideal para acceder a la siguiente ronda del certamen internacional, pero no precisamente por el nivel del club argentino, sino más bien por el, a su juicio, poco peso internacional del resto del grupo.

"El grupo de Boca Juniors es una 'papita', no me jodan", arrancó tajante el querido y odiado rostro trasandino, pero no conforme con ello, procedió a dejarle picantes dardos a todos los oponentes de Boca en esta etapa, donde por supuesto no se salvaron los dirigidos del técnico Daniel Garnero.

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"Cruzeiro no es un equipo copero, nunca fue un grande del continente y es un equipo que tuvo una era muy difícil. La Católica tampoco es un equipo copero y Barcelona es el más poderoso y más grande de Ecuador, pero tampoco es un equipo copero", profundizó, dichos que seguramente no caerán bien en el círculo de la UC.

Los elogios de Liberman al Claro Arena

Eso sí, más allá de su despectivo análisis a los rivales de Boca Juniors en esta Copa Libertadores, Martín Liberman no desaprovechó la oportunidad para destacar lo que será la primera aparición del renovado Claro Arena en el certamen: "Lo bueno de la Católica es que va a estrenar a nivel internacional su cancha, que es impresionante".

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