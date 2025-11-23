¡Locura total!: Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

Luego de una compleja y extensa lesión, todo parecía indicar que Alexis Sánchez se perdería el resto de la temporada 2025, pero en las últimas horas el panorama cambió radicalmente, pues el mítico delantero nacional le dio la mejor de las noticias a toda la fanaticada del Sevilla y a sus compatriotas que lo siguen desde nuestro país.

Efectivamente, ya son varias semanas las que lleva el goleador histórico de la Selección Chilena fuera de las canchas debido a una dolencia en el bíceps femoral del muslo derecho, pero su recuperación parece ir viento en popa, pues cuando nadie lo esperaba, el atacante volvió a las citaciones en el cuadro andaluz.

Mediante sus redes sociales, el Sevilla dio a conocer su lista de 24 convocados para el encuentro de este lunes 24 de noviembre como forastero ante el Espanyol, duelo válido por la fecha 13 de La Liga donde el 'niño maravilla' será una alternativa más, y ante los medios, el técnico Matías Almeyda reveló su intención con el chileno.

📋 Lista de 2⃣4⃣ convocados para Cornellá-El Prat con las novedades de Cardoso, Agoumé y Alexis. #EspanyolSevilla #WeareSevilla November 23, 2025

¿Jugará Alexis contra el Espanyol?

"Agoumé está bien, se recuperó bien. Estuvo varias semanas parado por un golpe y ya está a disposición, sí. Se incorporó hace poquitos días al grupo, pero por ahora no viene sintiendo nada, que es lo importante", explicó el estratega, para luego referirse a la situación de Alexis Sánchez, que incluso podría jugar.

"Con Alexis, lo mismo. Por medio de los diálogos con el doctor y con los kinesiólogos vamos manejando el tema del día a día con respecto a la carga, a los minutos, al kilometraje, al tema de velocidad, a los cambios de ritmo. Pero es fútbol, muchas veces cuidamos, pero yo bajándome de la cama me he desgarrado", cerró Almeyda.

