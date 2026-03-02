¡Vandalismo puro! Manuel Pellegrini es atacado tras empate del Real Betis ante Sevilla

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana se vivió un nuevo Derbi de La Cartuja en España donde se enfrentaron además en un duelo de chilenos el Real Betis dirigido por Manuel Pellegrini y el Sevilla que tiene en sus filas tanto a Gabriel Suazo como a Alexis Sánchez.

El partido comenzó en modo Real Betis, quienes al minuto 16', abrieron la cuenta gracias a la anotación de Antony y luego aumentaron el marcador al minuto 37', gracias a Álvaro Fidalgo. Pero el Sevilla despertó en el segundo tiempo gracias al descuento de Alexis Sánchez de palomita al minuto 62', donde luego Isaac Romero empataría las acciones al minuto 85'.

Con este empate, el Sevilla sigue sumando para alejarse de la peligrosa zona de descenso, donde ya se ubica en la posición 11 a seis puntos de los últimos lugares. Mientras que por su parte el Real Betis se mantiene en el quinto lugar en puestos de copas internacionales, pero ahora los líderes se le alejan aún más.

En una nueva versión del Derby de La Cartuja, el Real Betis recibía al Sevilla, donde los locales comenzaban ganando por 2-0 en el primer tiempo, pero la visita empató en los minutos finales del encuentro, donde el descuento fue obra de Alexis Sánchez tras una gran palomita.

Vandalismo contra el Ingeniero

Si bien este empate no estaba dentro de los planes del Real Betis, el equipo va bastante bien, ya que se mantienen en puestos de copas internacionales, y esta temporada avanzaron de fase en la UEFA Europa League. Pese a esto, cuando Manuel Pellegrini llegó de vuelta a su casa, la habían vandalizado con un grafiti que decía "Puto Betis".

