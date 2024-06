Alexis Sánchez defiende con todo a criticado compañero de La Roja tras empate ante Perú

La Selección Chilena arrancó su participación en la Copa América con un deslucido empate frente a Perú, y los hinchas no escondieron su disconformidad con lo mostrado por los dirigidos de Ricardo Gareca. Tras el encuentro, Alexis Sánchez habló con los medios y defendió con todo a uno de los jugadores más criticados por los seguidores de La Roja en este partido.

Hablamos de Darío Osorio, una de las mayores promesas del balompié chileno que tuvo su oportunidad de ingresar al encuentro en el segundo tiempo, pero su rendimiento estuvo lejos de las expectativas que había generado luego de una gran temporada en Dinamarca, siendo uno de los más apuntados por los hinchas y la prensa en el empate con los peruanos.

Esto no le gustó nada al 'niño maravilla', quien tuvo una breve charla con la prensa que llegó al AT&T Stadium y aprovechó de respaldar con todo al atacante de 20 años: "Osorio es una persona callada como ustedes lo ven. No hay que ser crítico y hay que apoyarlo, hay que ser crítico positivo y no tirarlo para abajo".

Además, el bicampeón de América hizo un llamado a apoyar más a La Roja, pues al fin y al cabo, todos compartimos el mismo objetivo: "Creo que tiene mucho que aprender, creo que muchas veces la prensa o la gente que habla de fútbol tiene que ayudar al jugador chileno, somos todos chilenos y todos queremos que nos vaya bien".

Y para finalizar, Alexis lanzó un sutil pero eficaz dardo a los exfutbolistas que han vestido la camiseta de la Selección, pues en más de una ocasión se ha visto a algún histórico desaprobando a quienes hoy por hoy representan a Chile: "El exjugador chileno también tiene que apoyar y no hablar cosas que perjudican al jugador".

