Lanzan cruda respuesta a quienes piden el regreso de Arturo Vidal a La Roja: "Olvidan que no fuimos a dos mundiales"

Luego del amargo empate sin goles ante Perú por la primera jornada de la Copa América 2024, varios usuarios aprovecharon las redes para exigir el regreso de Arturo Vidal a la Selección Chilena, y el periodista Cristián Caamaño envió un crudo mensaje a quienes esperan ver al volante de vuelta en el combinado nacional.

Efectivamente, tras el encuentro entre chilenos y peruanos, un sinnúmero de personas reclamó que con el mediocampista de Colo Colo en cancha el resultado podría haber sido diferente, algo que Caamaño reprochó contundentemente en Radio Agricultura: "No, no es un tema de Vidal, es un tema de carácter, es un tema de juego".

En esa línea, el comunicador se apoyó de la evidente decadencia que ha presentado la Selección Chilena en los últimos años, donde pese a la presencia de Arturo Vidal, no fue capaz de conseguir la clasificación a las últimas dos Copas del Mundo: "La gente se olvida que con Vidal, Chile no fue a los últimos dos mundiales".

"No pasa por un tema de jugadores que están o no están, esto es un tema de funcionamientos y desgraciadamente volvimos a ser ese equipo de una velocidad, no es ese equipo de dos o tres velocidades que vimos ante Paraguay", agregó el periodista, que además expuso su preocupación por el duelo con Argentina el próximo martes.

"Jugando así, Argentina te pinta la cara, sin problemas. Ojo que Chile no está para papelones, pero jugando así como hoy, Chile lo va a pasar muy mal y eso va a ser muy lapidario para sus aspiraciones en esta Copa América. Lo de Chile fue muy preocupante y deja abierta muchas ilusionantes", remató Caamaño.

