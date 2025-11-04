Y no lo citan en La Roja: River Plate está tras los pasos del mejor chileno del momento

River Plate no lo está pasando nada bien en este segundo paso de Marcelo Gallardo por el club y atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Para solucionarlo, el equipo argentino puso sus ojos en uno de los mejores chilenos del momento y buscaría ficharlo.

Se trata de Erick Pulgar, volante que es titular indiscutido en Flamengo y que pronto disputará la gran final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Según informaciones de Bolavip Brasil, el chileno es objetivo prioritario en River Plate.

Erick Pulgar es prioridad para River Plate

La mala noticia para el club argentino es que en Flamengo no ven con buenos ojos su salida. El chileno renovó su contrato hasta finales de 2027 y tiene toda la confianza de su entrenador, quien incluso lo alineó como titular rápidamente después de recuperarse de su lesión.

River Plate quiere fichar a Erick Pulgar.

En Brasil también consideran que “aporta consistencia en la estructura defensiva y liderazgo dentro y fuera de la cancha”, razón fundamental para cerrarle la puerta de salida y mantenerlo al menos dos años más defendiendo la camiseta de Flamengo.

Destacar que, a pesar de su brillante momento con el club brasileño, Erick Pulgar acumula un largo tiempo sin ser nominado a La Roja. Muchos pensaban que esta Fecha FIFA podía ser la ocasión perfecta para verlo nuevamente, pero Nicolás Córdova decidió no citarlo, causando mucho enojo entre los hinchas.

