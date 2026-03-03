¡Indian Wells en problemas! Tenistas se encuentran varados en Dubai por conflictos bélicos

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente se están disputando las Qualys del primer Master 1000 del año, nos referimos a Indian Wells, torneo que reune a los mejores tenistas del planeta, donde además contamos con la participación de algunos de nuestras raquetas nacionales.

Durante estas Qualys, los chilenos que están participando son el caso de Tomás Barrios (115), quien el día de ayer derrotó al estadounidense Jagger Leach (1360) por parciales de 6-3/6-3, clasificando así a la ronda final de la fase previa. Por su parte, Nicolás Jarry (154) también jugó ayer, pero sigue sin poder ganar este año, ya que cayó ante el italiano Franceso Maestrelli (114) por parciales de 4-6/6-4/6-7.

Quien ya está instalado en la primera ronda del Master 1000 de Indian Wells es el caso de quien actualmente es nuestra mejor raqueta, Alejandro Tabilo (40), quien se medirá ante el español Rafael Jodar (115) el día de mañana en horario por definir.

Si bien el primer Master 1000 del año, Indian Wells, ya comienza el día de mañana con la primera ronda, hay muchos tenistas que se supone debían participar pero que aún no se encuentran en suelo estadounidense debido a problemas con los conflictos bélicos actuales que se están desarrollando en medio oriente.

Los atraparon los conflictos

Esto le sucedió a algunos tenistas que se encontraban disputando el ATP 500 de Dubai y que debido a los conflictos bélicos que se están desarrollando en esa zona, no han podido salir del país. Los tenistas que están varados por el momento son Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Tallon Griekspoor, Harri Heliovaara, Henry Patten, Marcelo Arévalo y Mate Pavic.

