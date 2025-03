Las desgarradoras palabras de denunciante de Monsalve a su padre

Han salido a la luz nuevos antecedentes en la investigación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien fue denunciado por una asesora de su cartera por el delito de violación. Cabe señalar que tras ser formalizado en noviembre del año pasado la otora autoridad quedó en prisión preventiva.

Las nuevas prebas en el caso de tratan de videos que hasta ahora, permanecían ocultos en la carpeta investigativa y que registran el recorrido que realizó Monsalve y la joven desde el restaurante Ají Seco al hotel donde alojaba el médico y político en pleno centro de Santiago. Según T13 en las grabaciones se puede ver uno de los primeros acercamientos entre ambos.

Las nuevas pruebas y el testimonio del padre de la presunta víctima de Monsalve

“La mujer aparece detrás del hombre, este último es quien se gira, se acerca a ella, la toma por la cara y la besa. Luego, la mujer retrocede, moviendo su cabeza hacia atrás y dando un paso atrás con una de sus piernas”, detalla un informe de la PDI. Más adelante, otras imágenes muestran a la mujer saliendo del taxi sin el imputado, quien la sigue corriendo y la toma del brazo para llevarla de nuevo al vehículo.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Ya en el hotel, y de acuerdo con los detalles que agregó la policía, el imputado “se desplaza con normalidad, incluso, en los registros se visualiza como éste, luego de aparentemente ingresar al lugar, se devuelve de forma solitaria y acude al mesón de recepción. Se mantiene en el lugar un par de segundos para luego retornar a trote por el pasillo del hotel”.

En su testimonio ante el Ministerio Público, el padre de la denunciante se refirió a la presunta agresión física que sufrió su hija aquella noche, dado que resultó con secuelas. “Cuando toma el ascensor, se vio en el espejo y se dio cuenta que tenía una contusión en su frente, como un cototo”, explicó. Sobre el delito sexual, fue mucho más claro: “Mi hija me dice, además llorando: ‘Papá, yo no quería hacer nada con él. Jamás se me pasó por la cabeza tener relaciones sexuales con esa persona, él me da asco, yo nunca quise esto. Me violaron, yo perdí el conocimiento’”.

Te puede interesar: Neme se descarga furia contra venezolano que golpeó a conserje y quedó libre: "Son personas con..."