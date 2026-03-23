“Eso yo lo lamento”: Delfino acusa silencio total del Gobierno de Kast tras macabro hallazgo cerca de su casa

A inicios de marzo se registró un nuevo episodio delictivo de alto impacto: un cadáver fue encontrado frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. El caso ha generado diversas reacciones y, recientemente, la propia autoridad comunal se pronunció sobre cómo el Gobierno de José Antonio Kast ha enfrentado la situación.

En entrevista con Estado Nacional, la jefa comunal centró sus críticas en la gestión del caso, apuntando a falencias en la articulación entre organismos bajo la actual administración. A su juicio, resultó especialmente grave que, frente a una situación de alto impacto y vinculada a una autoridad, no se activaran instancias de coordinación ni comunicación oportuna.

En ese sentido, expresó: “Yo soy vecina de Quinta Normal, vivo en Quinta Normal. Entonces, lo que ocurre con este hecho —de esta eventual amenaza, o más bien un cadáver en la vía pública, un crimen horroroso de una mujer que termina afuera de mi casa, en el espacio público— y el Gobierno no se ha comunicado conmigo formalmente. Eso yo lo lamento”.

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Dentro de ese marco, Delfino planteó que —más allá de las posturas ideológicas— la seguridad debe abordarse de manera transversal, sin que primen las diferencias entre sectores políticos.

Dejó un llamado al Gobierno de Kast

Incluso, a media intervención, la edil emplazó al Gobierno a priorizar la gestión por sobre los cálculos políticos, recalcando que la seguridad debe asumirse como una tarea país que involucre a todos los sectores sin excepciones.

“Dentro de los alcaldes y alcaldesas tenemos una relación bastante transversal (...) coincidimos porque vivimos la realidad todos los días: estamos con vecinos que nos denuncian distintas situaciones. Y esa relación yo creo que el gobierno la tiene que tener”, sentenció.

Para rematar, la alcaldesa Delfino dejó un mensaje enfocado en la necesidad de mayor criterio político por parte de la gestión encabezada por Kast. “Yo creo que esto tiene que ser una política de Estado. Ellos son gobierno, ya no están en campaña: ganaron”, expresó.

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