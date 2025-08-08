“No bajaré los brazos”: Alcalde de San Bernardo alzó la voz tras recibir crudas amenazas de muerte

alcalde de San Bernardo

NOTAS DESTACADAS

Carlos Caszely

“Es un ignorante”: La arremetida de Francisco Orrego contra Carlos Caszely tras dichos sobre Kast
Los Carreta Chorros de Talcahuano

¡Al estilo Billy The Kid! Detienen a “Carreta Chorros” que robaban a caballo en Talcahuano
empresario

¡Hay 4 extranjeros detenidos! El dramático secuestro de empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura
Jorge Almirón Colo Colo

Un viejo conocido: Postulan a este entrenador para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo

Damnificados: Los millones que perderían Colo Colo y la U por deuda de la ANFP a Warner
Johannes Kaiser

Kaiser y sus polémicas declaraciones sobre estallido social: Lo calificó de “intento golpista”
U de Chile 2025

¿Se despotencian? Los dos jugadores que dejaron la U de Chile al filo del mercado
Jeannette Jara

José Antonio Kast lanzó dura acusación contra Jeannette Jara: Ella le respondió con todo
Aníbal Mosa Colo Colo

Panorama complejo: Aníbal Mosa revela el estado de la Supercopa entre Colo Colo y la U
cepeda mosa colo colo

"No te lo podría asegurar": En Colo Colo tiemblan por continuidad de Lucas Cepeda

El jueves 7 de agosto, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, enfrentó un alarmante episodio: un desconocido le envió amenazas de muerte. Frente a la delicada situación, el edil dejó una potente respuesta.

Todo luego de encabezar una intensa estrategia destinada a eliminar el comercio informal en su municipio mediante medidas efectivas, el alcalde también manifestó con firmeza su rechazo a las organizaciones criminales que actúan en la zona sur de la Región Metropolitana.

"Te vamos a dejarte la cagá", "cuida tu familia, ya tienes que irte, renuncia" y "te vamos a matar y a tu familia también", fueron algunas de las amenazas que recibió White. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

La respuesta del alcalde

Eso sí, aunque lamentó profundamente este tipo de hechos, el alcalde White fue categórico al afirmar que no permitirá que este tipo de situaciones lo intimiden de ninguna manera.

"No nos van a intimidar. Como es de conocimiento público, hace días hemos hecho un trabajo impecable contra el crimen organizado y las mafias del comercio irregular. Por eso hoy, cobardemente, apareció este documento en el frontis municipal, con un mensaje claro: 'Alcalde, te vamos a matar a ti y a tu familia'", expresó a través de su cuenta de Instagram.

En ese sentido, manifestó que este tipo de peligrosos recados solo refuerzan su determinación. "Les quiero decir a esos cobardes que lo único que hacen con esto es alimentar nuestra convicción, porque sabemos que actúan de esta manera cobarde, como lo hacen diariamente en muchos territorios de nuestra comuna", sentenció White.

"Por eso vamos a seguir adelante con más fuerza, con más convicción. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir en nuestra lucha firme contra el crimen organizado y contra las mafias que hoy día están insertas en nuestra comuna", cerró el alcalde de San Bernardo. 

NOTAS DESTACADAS

Carlos Caszely

“Es un ignorante”: La arremetida de Francisco Orrego contra Carlos Caszely tras dichos sobre Kast
Los Carreta Chorros de Talcahuano

¡Al estilo Billy The Kid! Detienen a “Carreta Chorros” que robaban a caballo en Talcahuano
empresario

¡Hay 4 extranjeros detenidos! El dramático secuestro de empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura
Jorge Almirón Colo Colo

Un viejo conocido: Postulan a este entrenador para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo

Damnificados: Los millones que perderían Colo Colo y la U por deuda de la ANFP a Warner
Johannes Kaiser

Kaiser y sus polémicas declaraciones sobre estallido social: Lo calificó de “intento golpista”
U de Chile 2025

¿Se despotencian? Los dos jugadores que dejaron la U de Chile al filo del mercado
Jeannette Jara

José Antonio Kast lanzó dura acusación contra Jeannette Jara: Ella le respondió con todo
Aníbal Mosa Colo Colo

Panorama complejo: Aníbal Mosa revela el estado de la Supercopa entre Colo Colo y la U
cepeda mosa colo colo

"No te lo podría asegurar": En Colo Colo tiemblan por continuidad de Lucas Cepeda

¿Vale la pena? El millonario monto que debería pagar Universidad de Chile por Lucas Di Yorio

¿Está cerca? Mauricio Isla revela la fecha de retiro de Arturo Vidal

¡Eficacia total! El delantero de Colo Colo con mejor promedio de gol
Claudio Aquino Colo Colo

¡No todo es su culpa! La increíble estadística de Claudio Aquino que no aprovechan en Colo Colo
colo colo

¿Refuerzo de última hora? El delantero que ha estuvo dando vueltas en Colo Colo

¡ROMPIÓ EL SILENCIO! Mauricio Isla habla de su polémica ausencia en el último Superclásio
liceo

¡Fue formalizado! Alumna sufrió violación en salón de clases por parte de un compañero de liceo

¿Buena o mala medida? El cambio de la ANFP con la regla del minutaje Sub 21 en el Torneo Nacional
Cariola arremete contra Eduardo Frei tras retirar apoyo a Jeannette Jara

Karol Cariola apuntó contra expresidente Eduardo Frei tras retirar apoyo a Jara: Le enrostró antiguo apoyo del PC
profesor Limache

La dura opinión de Juan Manuel Astorga sobre polémica por profesor de Limache: “Cercenar una opinión…”