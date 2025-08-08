“No bajaré los brazos”: Alcalde de San Bernardo alzó la voz tras recibir crudas amenazas de muerte

El jueves 7 de agosto, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, enfrentó un alarmante episodio: un desconocido le envió amenazas de muerte. Frente a la delicada situación, el edil dejó una potente respuesta.

Todo luego de encabezar una intensa estrategia destinada a eliminar el comercio informal en su municipio mediante medidas efectivas, el alcalde también manifestó con firmeza su rechazo a las organizaciones criminales que actúan en la zona sur de la Región Metropolitana.

"Te vamos a dejarte la cagá", "cuida tu familia, ya tienes que irte, renuncia" y "te vamos a matar y a tu familia también", fueron algunas de las amenazas que recibió White.

No nos van a intimidar.



En las últimas semanas hemos dado una dura batalla contra las mafias que operan tras el comercio ambulante ilegal. Sabíamos que no sería fácil, y los costos han sido altos. Hoy he recibido amenazas de muerte contra mí y mi familia.



August 7, 2025

La respuesta del alcalde

Eso sí, aunque lamentó profundamente este tipo de hechos, el alcalde White fue categórico al afirmar que no permitirá que este tipo de situaciones lo intimiden de ninguna manera.

"No nos van a intimidar. Como es de conocimiento público, hace días hemos hecho un trabajo impecable contra el crimen organizado y las mafias del comercio irregular. Por eso hoy, cobardemente, apareció este documento en el frontis municipal, con un mensaje claro: 'Alcalde, te vamos a matar a ti y a tu familia'", expresó a través de su cuenta de Instagram.

En ese sentido, manifestó que este tipo de peligrosos recados solo refuerzan su determinación. "Les quiero decir a esos cobardes que lo único que hacen con esto es alimentar nuestra convicción, porque sabemos que actúan de esta manera cobarde, como lo hacen diariamente en muchos territorios de nuestra comuna", sentenció White.

"Por eso vamos a seguir adelante con más fuerza, con más convicción. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir en nuestra lucha firme contra el crimen organizado y contra las mafias que hoy día están insertas en nuestra comuna", cerró el alcalde de San Bernardo.