VIDEO | “Mi alcalde? Un vio'”: Alcalde de Puente Alto saca aplausos tras encarar a hombre en pleno operativo

Mientras lideraba un operativo destinado a frenar la aparición de vertederos ilegales en Puente Alto, el alcalde Matías Toledo sacó aplausos en redes sociales tras protagonizar un intenso palabreo con un hombre en situación de calle.

A través de su cuenta de Instagram, el jefe comunal compartió el momento en que encaró al sujeto, quien se había parado a cuestionar la intervención municipal. En medio del diálogo, el edil defendió el operativo con un argumento directo: impedir que menores presencien consumo de drogas en la vía pública o en las afueras de colegios, advirtiendo que ese tipo de escenas no pueden normalizarse.

En las imágenes —mientras se enfoca el tenso intercambio—, se escucha a un inspector municipal precisar: “Lo que estamos evitando justamente es no estar en la entrada del colegio. A este personaje lo hemos sacado más de 20 veces”.

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Así enfrentó alcalde a sujeto en situación de calle

En determinado momento, el interlocutor del alcalde subió el tono de la charla, ante lo cual Toledo no se quedó atrás. “Usted cree que es normal que los niños tengan… ¡Escúcheme a mí! Ustedes creen que es normal que los niños tengan que ver cómo se están drogando todos los días ahí”, lanzó.

“Yo no estoy drogándome”, replicó el individuo, a lo que el alcalde de Puente Alto desvió la atención hacia otra persona que, según indicó, se encontraba al interior de un ruco: “Los niños de Puente Alto no van a crecer viendo cómo ustedes fuman pasta base afuera de los establecimientos”.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, dejando a su paso una ola de reacciones de los usuarios, quienes aplaudieron las acciones y el esfuerzo de Toledo. “Grande mi alcalde (soy de la granja)”, “A este hombre lo elegiremos tanto que parecerá dictadura en puente alto”, “Mi alcalde? Un vio'... ¿Tu presidente? No sé si tanto”, “Yo no tengo presidente, tengo alcalde”, “Viva la república independiente de Puente Alto (soy de paine)” y “De alcalde a capitán américa? O que ascenso le corresponde?”, fueron algunas de las reacciones.

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