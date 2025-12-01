¡Mostró todo en video! Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

Por: Catalina Martínez

En Arica, mientras los canales hablaban de un Chacalluta al borde del colapso, el alcalde Orlando Vargas y la concejala Dolores Cautivo mostraban otra escena: vehículos entrando y saliendo sin apuro, y el paso fronterizo respirando normalidad, lejos del caos que algunos reportes insinuaban.

El jefe comunal explicó que recorrió el complejo fronterizo junto al subsecretario del Interior y al de Seguridad Pública para coordinar posibles acciones preventivas ante eventuales emergencias.

A través de un video publicado en sus redes sociales, recalcó que la situación está lejos de ser crítica y que el flujo en la frontera entre Chile y Perú continúa desarrollándose con normalidad, conforme a los niveles habituales. “La crisis humanitaria no está presente”, afirmó Vargas.

“Vemos, si ustedes se dan cuenta, no hay más de veinte personas y ahí está la frontera peruana. Y es lo que yo he dicho en mis declaraciones tanto a los canales de televisión internacionales Caracol, France 24, Panamericana, como también los canales nuestros chilenos”, recalcó. 

Dentro de ese marco, afirmó “que no hay crisis, que es normal el flujo. Yo creo que aquí deben de investigar cómo ayer (Viernes) hubo un grupo de gente que atacó a los policías nuestros, hubo un palabrazo y después se desaparecieron. Entonces, qué raro lo que pasó ayer”.

Apuntaron contra los medios 

Mientras tanto, la concejala Cautivo cuestionó el tratamiento periodístico y sostuvo que se estaba construyendo un diagnóstico mediático que no reflejaba el funcionamiento cotidiano del paso fronterizo.

“Yo lamento que los medios nacionales hayan construido una realidad para hacer noticias. No sabemos con qué fin, porque la verdad es que aquí no ha habido ninguna crisis. Lo que ha habido es el flujo natural”, sentenció. 

“Todos los días pasan seis mil extranjeros con papeles hacia el Perú. Una mínima parte también, obviamente, están indocumentados, les cuesta salir. Igual a veces lo hacen, pero aquí no hay nada que no sea la cotidianidad de vivir al lado de la frontera”, precisó la concejala. 

Al final, el alcalde de Arica manifestó que el municipio dispone de planes para enfrentar una eventual contingencia, aunque reiteró que actualmente no existe un escenario crítico en la zona.

