¡Buscaba el amor y terminó en la calle!: Adulto mayor fue estafado por su “novia” de internet

La mítica frase de “el amor duele”, se queda muy corta en este caso. Y es que Rodrick Lodge, un hombre de 69 años, fue víctima de una estafa amorosa por internet. Según informó La Vanguardia, ahora el adulto mayor se encuentra viviendo en la calle, producto de la cruel trampa del amor.

El hombre sufrió la pérdida de su esposa Pauline en 2019. Luego de eso, comenzó la búsqueda de un nuevo amor. Al parecer, un “amigo” que conoció en 2020, lo puso en contacto con una mujer llamada Anita, con quien empezó a chatear todos los días.

En poco tiempo, quedaron en que Rodrick viajaría a Nairobi, en Kenia, para casarse con ella. Inmediatamente, la mujer comentó que vivía en una casa de cuatro dormitorios. Aunque dejó en claro que para casarse necesitaba una dote. “Comencé a enviarle dinero para varias partes de la casa y ella me enviaba las fotos de la casa siendo renovada, así como otras fotos íntimas”, contó el adulto mayor a la BBC.

La historia de amor terminó en una estafa

Sin embargo, cuando el enamorado hombre aterrizó en Kenia para conocerla, se dio cuenta de que nadie lo estaba esperando. Intentó contactarla pero ella solo le daba excusas. Más tarde, descubrió una terrible verdad: Anita en realidad siempre había sido su amigo.

“El acuerdo era que nos conoceríamos en Nairobi, pero eso nunca sucedió y resultó ser una estafa. Anita nunca existió. Fui un idiota y un tonto, lo sé, y ahora estoy pagando el terrible precio de ello. Realmente me creí que existía. Estoy avergonzado”, relató Rodrick al citado medio.

Rodrick perdió todos sus ahorros y, a su regreso, estuvo tres noches seguidas en el aeropuerto. Actualmente vive en un refugio y ha perdido la esperanza por su futuro. “No tengo motivos para levantarme. No tengo familia, solo algunos amigos que me llaman idiota”, lamentó. Respecto al “amigo” del año que lo estafó, sentenció: “Me ha quitado hasta el último centavo y realmente espero que se pudra en el infierno”.