VIDEO: pasajero haitiano vive momento de furia en el aeropuerto y rompe todo con un martillo

Durante estos días se volvió viral en redes sociales el instante en que un pasajero haitiano vivió un momento de furia en el Aeropuerto de Santiago. En concreto en el video se vio como el hombre tomó un martillo y destruyó todas las pantallas presentes en el lugar causando temor en algunas de las personas presentes en el lugar.

Es importante mencionar que, el sujeto fue formalizado por daños calificados y quedó con tres medidas cautelares, el violento episodio habría ocurrido luego de que el hombre descubriera que el ticket que había adquirido nunca fue reservado. Antes de romper los televisores el hombre se habría enfrascado en una pelea con personal del aeropuerto al no conseguir realizar su check-in.

Haitiano contó los motivos sobre su reacción

El pasajero no logró subir al avión que iba con destino a Miami para luego viajar a Haití. "Yo sí trabajo con una persona acá en Chile y no hablo español bien" contó Emanuel a la prensa, agregando que es residente en Chile de forma legal. "Yo trabajo mucho para ganar dinero y poder viajar y no tengo familia, yo soy solo aquí y por eso compré pasaje" añadió para T13.

Finalmente mencionó que "hace un mes compré el pasaje. Llegué el aeropuerto como a las 4:30 de la tarde porque tenía vuelo a las 9:55 de la noche y me dicen que no puedo viajar porque no tengo visa, yo pensé que podía viajar sin visa" contó sobre los motivos que impulsaron su reacción en plena zona de abordaje.

"El imputado quedó con tres medidas cautelares: la firma mensual, la prohibición de acercarse al aeropuerto y también el arraigo nacional. El día de hoy sólo fue formalizado por el delito de daños, lo que no quita que haya que investigar otra arista asociada al móvil del agente" dijo el fiscal adjunto Manuel Urzúa.

