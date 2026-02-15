¡Adiós al invicto! Universidad Católica tropieza en la altura y cae ante un Cobresal imparable

El invicto de Universidad Católica llegó a su fin en la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026. En un duelo cargado de emociones y goles, el equipo dirigido por Daniel Garnero no pudo descifrar el cerrojo minero y terminó sucumbiendo 3-2 en el siempre difícil Estadio El Cobre.

El arranque del compromiso fue un balde de agua fría para los cruzados, que antes del cuarto de hora ya se encontraban dos goles abajo en el marcador.

La escuadra de Gustavo Huerta salió a presionar desde el pitazo inicial, aprovechando la altitud para desgastar a la visita.

Agustín Nadruz rompió el cero a los 3' con un potente disparo que dejó sin opciones al portero Vicente Bernedo.

rompió el cero a los 3' con un potente disparo que dejó sin opciones al portero Vicente Bernedo. Apenas diez minutos después, Bryan Carvallo aumentó la ventaja con una pirueta fenomenal dentro del área que puso el 2-0 parcial.

aumentó la ventaja con una pirueta fenomenal dentro del área que puso el 2-0 parcial. El local estuvo a punto de sentenciar el partido a los 30', pero una anotación de Julián Brea fue invalidada por posición de adelanto tras la revisión del juez José Cabero.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La reacción de la UC y el factor Zampedri

Cerca del cierre de la primera mitad, una jugada sobre Diego Corral terminó en un penal muy cuestionado que el VAR debió ratificar. El goleador histórico, Fernando Zampedri, no perdonó desde los doce pasos y anotó el descuento que devolvía la esperanza a los de la Franja antes del descanso.

Sin embargo, el envión anímico duró poco. Apenas iniciada la segunda etapa, Steffan Pino conectó un certero cabezazo a los 50' para establecer el 3-1, silenciando los intentos de remontada de la visita.

“Católica empujó al local a su sector defensivo sin conseguir el tanto que lo metiera de vuelta en el partido”.

Sobre el final del encuentro, nuevamente Zampedri apareció para marcar su doblete personal en el minuto 90+7', pero el tiempo no alcanzó para más y el árbitro decretó el cierre de la jornada en El Salvador.

Panorama en la tabla de posiciones

Tras este tropiezo, la Universidad Católica se estanca con cuatro unidades en tres presentaciones y ahora deberá prepararse para recibir al vigente monarca, Coquimbo Unido.

Por su parte, Cobresal escala posiciones con seis puntos, situándose como escolta del líder exclusivo, Limache. En la próxima fecha, los mineros se trasladarán al sur para medirse ante Deportes Concepción.

Te puede interesar: ¡El regreso del "Pirata"! Cristián Zavala sacude el mercado y vuelve a un viejo conocido

🥵⚽⛏️ ¡UN BOMBAZO!



Agustín Nadruz dejó ESTE DERECHAZO en el #MatchdaySábado ante #LosCruzados.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/s3rdGd54Y6 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 14, 2026

⚽😮‍💨⛏️ ¿Cobresal? PUROS GOLAZOS



Los Mineros volvieron a hacer de las suyas ante #LosCruzados y esta vez fue Bryan Carvallo con una gran tijera.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/8KCjdXjNZv — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 15, 2026