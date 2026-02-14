¡El regreso del "Pirata"! Cristián Zavala sacude el mercado y vuelve a un viejo conocido

Cristián Zavala

Por: Paula Osorio

El puerto de Coquimbo se viste de gala para recibir nuevamente a uno de sus hijos pródigos. En la antesala del vibrante Clásico de la Cuarta Región frente a Deportes La Serena, la administración de Coquimbo Unido oficializó el arribo de Cristián Zavala, quien se desvincula temporalmente de Colo Colo para vivir una segunda etapa con la camiseta aurinegra durante todo el ciclo 2026.

La negociación entre la escuadra pirata y Blanco y Negro no solo garantiza el préstamo del extremo de 26 años, sino que establece un blindaje estratégico para su futuro profesional. Antes de autorizar su mudanza al norte chico, la dirigencia alba extendió el vínculo contractual con el atacante hasta diciembre de 2027, fijando además una opción de compra para el club coquimbano.

No obstante, el pacto incluye una flexibilidad clave: la reducción de su precio de salida en caso de que clubes extranjeros presenten ofertas formales a mitad de año, sacando provecho de la vitrina que significará para el jugador competir en la Copa Libertadores.

En su regreso al campeón del fútbol chileno, el foco de Cristián Zavala estará puesto en su recuperación, luego de la fractura que sufrió en la rótula de su rodilla derecha tras el penal que falló en el amistoso de Colo Colo ante Peñarol en Montevideo y que se hizo viral alrededor del mundo.

Con este movimiento, el cuadro dirigido por Fernando Díaz potencia su ofensiva de cara a los desafíos nacionales e internacionales, brindándole al puntero el espacio necesario para rehabilitarse y reencontrar su mejor nivel futbolístico. La apuesta es total: Coquimbo gana desequilibrio y Zavala gana la oportunidad de redimirse en un lugar donde ya conoce el éxito.

