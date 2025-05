Actualizan estado de salud de conserje agredido por empresario en Vitacura: "La vida de mi padre no va a ser la misma"

Durante las últimas horas uno de los hijos de Guillermo Oyarzún actualizó el estado de salud de su padre, un conserje de 70 años que fue brutalmente agredido por un joven "empresario espiritual" en Vitacura. En concreto el agresor Martín de Los Santos Lehmann se encuentra con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, a pesar de que contaba con antecedentes previos de violencia y agresiones.

El hijo del trabajador agredido, Héctor Oyarzún, contó al noticiario 24 Horas que los médicos encontraron daños más graves de lo que esperaban. Además, hace algunos días para Mega el hombre mencionó que la defensa que estaba realizando De los Santos le parecía "insólita" ya que "él está haciéndose la víctima, ni siquiera ha dado unas disculpas hacia mi padre por lo que le hizo, entonces está buscando quedar libre y limpiar su imagen" declaró.

¿Cuál es el estado de salud actual del conserje agredido?

“El ojo, al parecer, se perdió al 100 por 100”, dijo Oyarzún hijo para 24 Horas agregando que su papá fue sometido a una operación en el ojo derecho un día después del cumpleaños de su madre, que no se pudo celebrar. En ese sentido, el hijo lamentó toda la situación: “Nos cambió la vida de un momento a otro, la vida de mi padre no va a ser la misma, con un ojo menos, su alegría”.

Además la familia del conserje declaró que la Fiscalía debió tomar acciones más severas en contra del coach. "Ojalá pague con el máximo rigor de la ley, en este caso por la agresión a mi padre" dijo el hijo del agredido de gravedad. En esa línea, contó que su papá no quiere volver a trabajar a ese lugar y aseveró que su gran dolor es que "aquí se le acabó su vida laboral. En las redes sociales andan diciendo que por qué tengo a mi padre trabajando a los 70 años, yo le quiero decir a esas personas que a mi papá le encantaba trabajar, siempre ha sido un hombre trabajador" lanzó para Mega.

"Él quería sentirse útil, a sus 70 años. Él me decía 'hijo, yo en agosto, en septiembre u octubre o fin de año, me quiero retirar. Vamos a hablar con la empresa para que me pague, por lo menos, la mitad de mi finiquito'", expresó para el citado medio. Por ahora, la familia espera que su padre pueda ser dado de alto y comenzar su recuperación.

