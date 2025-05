Gonzalo Winter lapida propuestas sobre migrantes de Johannes Kaiser: "Usted es un mentiroso"

En un debate presidencial con Radio ADN Gonzalo Winter se lanzó con todo en contra de las medidas migratorias que ha propuesto el candidato de extrema derecha Johannes Kaiser. “Hay un candidato de derecha que anda diciendo que va a expulsar a medio millón de migrantes”, dijo Winter en un principio para luego detallar las supuestas "falacias" en las que habría incurrido el candidato del Partido Nacional Libertario.

"Pero esencialmente para controlar la inmigración ilegal, lo que debemos hacer es que no exista un estímulo (...) si alguien lo hace lo tomaremos detenido y le pondremos en un campo de refugiados hasta el momento en que lo deportemos o lo saquemos. Perseguiremos a los empresarios que contraten a ilegales. Prohibiremos y perseguiremos a aquellos que le arriendan propiedades. Haremos que sea imposible que aquellos que se encuentren en situación ilegal en el país puedan beneficiarse en Chile" declaró Kaiser para Noticias Calama.

¿Qué dijo Winter sobre las propuestas de Kaiser?

“Desde el progresismo debemos decirle con toda claridda: Señor, usted es un mentiroso. Está jugando con los sueños de la gente porque no tiene ninguna posibilidad de hacer aquello", remarcó Winter. En ese escenario, Winter planteó que su propuesta apunta a un control fronterizo y un cierre total de los pasos ilegales. “En eso hay que ser tajante: invertir en tecnología, poner militares, lo que sea para que nadie entre ilegalmente al país”, recalcó Winter.

"Sabemos que hay problemas económicos, pero los más graves son de inmigración y delincuencia en estos momentos. A mi todo el mundo me dice que no se pueden controlar las fronteras y no se puede expulsar a los indeseables. Yo les digo “mírenos hacerlo” declaró Kaiser en el medio antes citado cuando visitó el norte de Chile. Bajo la misma línea agregó que "si llegamos al gobierno lo vamos a hacer, y mejor aún, la gente que no debe estar en Chile saldrá voluntariamente de nuestro país porque el apretón que le vamos a dar es el que se requiere para tener una sociedad funcional" lanzó.

En la radio, Winter se refirió a la derecha chilena. "Porque al frente tenemos una derecha que quiere poco a Chile, que tiene puros eslóganes vacíos, una derecha que está sembrando la división, el pesimismo sobre Chile y el miedo. Creo que a esa derecha hay que enfrentarla con convicción, sin nostalgia del pasado, sino mirando de frente al futuro, con audacia y no con tibieza, con convicción, no con cálculos”, aseguró.

