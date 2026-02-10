El millonario monto con el que Telefónica dice adiós al mercado chileno: Acciones de Entel y Millicom se hunden tras la venta

El millonario monto con el que Telefónica dice adiós al mercado chileno: Acciones de Entel y Millicom se hunden tras la venta

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

¡Puede ser un día histórico! Hincha del Manchester United podría al fin cortarse el pelo
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡Más problemas! Colo Colo arriesga sanciones por informe arbitral ante Everton
VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

¿Se irá del club? El fuerte aviso a Alexis Sánchez por su futuro en el Sevilla
parrillas a carbón

Tendencias | Las mejores parrillas a carbón del 2026

VIDEO | ¡MOMENTOS DE TERROR! Jugador brasileño convulsiona en pleno partido
San Valentín

San Valentín 2026: Cómo comprar online de forma segura y evitar estafas de último minuto

VIDEO | ¡Siguen sin saber perder! La Roja Sub- 17 vence a Argentina en duelo que termina en pelea
Lando Norris campeón Fórmula 1.

¡Con miras a la nueva temporada! La conformación de los equipos en la Fórmula 1 para 2026

La presencia de Telefónica en Chile llegó a su fin este martes. Durante la mañana se selló la venta de sus operaciones en el país, que ahora pasarán a manos de Millicom y de la firma francesa NJJ Holding, el vehículo de inversión del magnate Xavier Niel, en una transacción valorada en US$1.215 millones.

Telefónica comunicó el acuerdo mediante un hecho esencial remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, el cual considera, además, un pago adicional de US$150 millones sujeto a la ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno.

La firma del acuerdo y el cierre de la venta se hicieron el mismo día. Del total de la transacción, US$50 millones se pagarán de inmediato y otros US$340 millones se entregarán más adelante, dependiendo de los resultados financieros de Telefónica Chile. El monto acordado incluye los ajustes normales que suelen darse en este tipo de transacciones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Antes de que la venta se cerrara, hubo otros actores rondando el negocio. Wom, por ejemplo, apareció como uno de los interesados, con una oferta que bordeaba los US$1.000 millones. A su vez, América Móvil (Claro) y Entel exploraron la posibilidad de unir fuerzas para comprar las operaciones, una jugada que, finalmente, quedó en el camino.

Desplome en Entel y Millicom 

Eso sí, la venta tuvo un efecto adverso inmediato, pues una vez se supo del negocio, el mercado reaccionó de inmediato. Poco antes de las 13:00 horas, las acciones de Entel se desplomaron un 8,2% en la Bolsa de Santiago. Al mismo tiempo, en Wall Street, las acciones de Millicom siguieron el mismo rumbo descendente.

En detalle, la caída se ubicaba en 3,8%, mientras que en España las acciones de Telefónica apenas registraban una variación de -0,03%, mostrando estabilidad frente al anuncio. Distinta es la situación de la francesa NJJ, que no participa del mercado bursátil, ya que no transa acciones con el público.

¿Por qué Telefónica se irá de Chile?

Cabe destacar que a inicios de noviembre del año pasado Telefónica confirmó que se iría del país, anunciando el inicio de un proceso formal para desprenderse de su filial Movistar Chile

Esta decisión se enmarca en su estrategia de reducir operaciones en América Latina y concentrarse en mercados considerados estratégicos, principalmente en Europa. La eventual salida quedó sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias y generó inquietud tanto en trabajadores como en clientes por el futuro del servicio.

Te puede interesar: Millonario bono y mejoras laborales ponen fin a huelga en empresa proveedora del sector minero

NOTAS DESTACADAS

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

¡Puede ser un día histórico! Hincha del Manchester United podría al fin cortarse el pelo
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡Más problemas! Colo Colo arriesga sanciones por informe arbitral ante Everton
VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

¿Se irá del club? El fuerte aviso a Alexis Sánchez por su futuro en el Sevilla
parrillas a carbón

Tendencias | Las mejores parrillas a carbón del 2026

VIDEO | ¡MOMENTOS DE TERROR! Jugador brasileño convulsiona en pleno partido
San Valentín

San Valentín 2026: Cómo comprar online de forma segura y evitar estafas de último minuto

VIDEO | ¡Siguen sin saber perder! La Roja Sub- 17 vence a Argentina en duelo que termina en pelea
Lando Norris campeón Fórmula 1.

¡Con miras a la nueva temporada! La conformación de los equipos en la Fórmula 1 para 2026

VIDEO | ¿Habría que buscar reemplazante? Las fuertes críticas por el trabajo de Meneghini en la U

¡Nuevo problema para la U! Juan Martín Lucero arriesga otro castigo por inesperado motivo
Ex DT de Colo Colo fulmina a un posible refuerzo albo en 2026

¡Duro golpe a la billetera! FIFA sanciona a Colo Colo a pagar millonaria deuda
Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

¡No gustó su actuación! Refuerzo de Universidad de Chile se llena de críticas en su estreno
Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

¡"Había más carabineros que gente"! La fuerte crítica de Jaime García por duelo ante la U
Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

¡Quieren dar el golpe al mercado! Colo Colo no cierra plantel y va por dos refuerzos más
“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal