El millonario monto con el que Telefónica dice adiós al mercado chileno: Acciones de Entel y Millicom se hunden tras la venta

La presencia de Telefónica en Chile llegó a su fin este martes. Durante la mañana se selló la venta de sus operaciones en el país, que ahora pasarán a manos de Millicom y de la firma francesa NJJ Holding, el vehículo de inversión del magnate Xavier Niel, en una transacción valorada en US$1.215 millones.

Telefónica comunicó el acuerdo mediante un hecho esencial remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, el cual considera, además, un pago adicional de US$150 millones sujeto a la ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno.

La firma del acuerdo y el cierre de la venta se hicieron el mismo día. Del total de la transacción, US$50 millones se pagarán de inmediato y otros US$340 millones se entregarán más adelante, dependiendo de los resultados financieros de Telefónica Chile. El monto acordado incluye los ajustes normales que suelen darse en este tipo de transacciones.

Antes de que la venta se cerrara, hubo otros actores rondando el negocio. Wom, por ejemplo, apareció como uno de los interesados, con una oferta que bordeaba los US$1.000 millones. A su vez, América Móvil (Claro) y Entel exploraron la posibilidad de unir fuerzas para comprar las operaciones, una jugada que, finalmente, quedó en el camino.

Desplome en Entel y Millicom

Eso sí, la venta tuvo un efecto adverso inmediato, pues una vez se supo del negocio, el mercado reaccionó de inmediato. Poco antes de las 13:00 horas, las acciones de Entel se desplomaron un 8,2% en la Bolsa de Santiago. Al mismo tiempo, en Wall Street, las acciones de Millicom siguieron el mismo rumbo descendente.

En detalle, la caída se ubicaba en 3,8%, mientras que en España las acciones de Telefónica apenas registraban una variación de -0,03%, mostrando estabilidad frente al anuncio. Distinta es la situación de la francesa NJJ, que no participa del mercado bursátil, ya que no transa acciones con el público.

¿Por qué Telefónica se irá de Chile?

Cabe destacar que a inicios de noviembre del año pasado Telefónica confirmó que se iría del país, anunciando el inicio de un proceso formal para desprenderse de su filial Movistar Chile.

Esta decisión se enmarca en su estrategia de reducir operaciones en América Latina y concentrarse en mercados considerados estratégicos, principalmente en Europa. La eventual salida quedó sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias y generó inquietud tanto en trabajadores como en clientes por el futuro del servicio.

