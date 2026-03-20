Noticia de último minuto: U de Chile no quiere perder tiempo y adelanta el debut de Fernando Gago como DT

Fernando Gago tiene todo listo para ser el reemplazante de Francisco Meneghini en U de Chile y solo resta la oficialización oficial para confirmar su arribo. Es más, Azul Azul no quieren perder tiempo y tomó la decisión de adelantar su debut en el banco, reduciendo considerablemente la fecha inicial.

Si bien es cierto que en un inicio se esperaba que debutara en a finales de marzo o incluso la primera semana de abril, esto ya no será así. El itinerario del estratega sufrió un radical cambio y su debut estaría planeado para este martes 24 de marzo, es decir, en solo cuatro días más.

Fernando Gago debutará antes en U de Chile

Todo fue revelado por LaTercera, donde señalaron que el argentino debutará en la segunda jornada de la Copa de la Liga enfrentando a Unión La Calera en el Estadio Nacional. El duelo está pactado para las 18:00 horas y será recordado por ser el inicio de este nuevo proceso para la U.

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Fernando Gago debutará el 24 de marzo en

Con esto, se mantiene a John Valladares para el inicio de la Copa de la Liga, pero se reduce su margen de encuentros. En un principio se esperaba que el DT interino se mantuviera las dos primeras fechas de la Copa de la Liga, o incluso tres, pero esto quedó desestimado ya que la dirigencia quiere ver lo antes posible a Gago.

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Así las cosas, la espera para los universitarios parece estar llegando a su fin. Finalmente, el proceso de “Paqui” Meneghini quedó atrás y tienen todo listo para dar el puntapié inicial al de Fernando Gago, quien tendrá la difícil tarea de volver a ganar la Liga de Primera después de nueve años.