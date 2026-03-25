“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

Estando en la recta final del tercer juicio contra Nicolás Zepeda —acusado por la desaparición y asesinato de Narumi Kurosaki—, su abogado, Robin Binsard, salió en su defensa con una inesperada e impactante estrategia.

“En este caso, no hay certeza de que Nicolás Zepeda sea el culpable que buscan. Para ser honesto, no tengo pruebas de su inocencia, pero ustedes tampoco tienen certeza de su culpabilidad”, partió expresando el letrado francés, según detalló La Cuarta.

“Sinceramente, los compadezco, porque a pesar de la calidad de nuestros argumentos, todas nuestras preguntas siguen sin respuesta”, añadió, argumentando que “el sistema judicial es falible, comete errores. A eso le llamamos verdad judicial. Hay cientos de personas como Nicolás Zepeda que fueron condenadas en primera instancia, pero absueltas en apelación”.

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Más adelante, el abogado centró su intervención en el principal enigma de la causa: que el cuerpo de Narumi no ha sido encontrado. ”No tengo la respuesta, pero les voy a pedir que piensen críticamente. Todo aquí está diseñado para condenar a este sospechoso. ¡Y ni una sola vez se ha mencionado que este hombre es inocente presumido!“, aseguró.

Luego, para sorpresa de los presentes en la audiencia, Binsard puso sobre la mesa una desconcertante confesión. Finalmente, el abogado compartió una particular confesión: “Sé que mi peor enemigo en este caso es mi cliente, con su pose de estudiante ejemplar y su forma enrevesada de hablar”, sentenció.

“Y ha mentido mucho durante esta investigación... Pero la suma de las mentiras no hace un asesinato. ¡Hay docenas y docenas de acusados ​​que mienten cuando son inocentes!“, señaló al final, de acuerdo con el citado medio.

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