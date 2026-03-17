FOTOS | ¿A qué se dedicará? Exdiputada Maite Orsini da un volantazo a su vida rumbo a Europa

Tras protagonizar un bullado escándalo mediático semanas atrás, y luego de sincerarse respecto a los altos y bajos de su vida personal y profesional durante los últimos años, la exdiputada Maite Orsini finalmente dio el primer paso hacia su nueva vida.

¿El destino? Nada más y nada menos que Europa. Y no cualquier localidad, sino que la exparlamentaria iniciará esta flamante etapa en la Ciudad del Amor: París, Francia. Ahí, se prepara para su próximo desafío académico: asistirá a un seminario y dará inicio a un máster en Negocios Internacionales.

¿Por qué se fue de Chile Maite Orsini?

Recordemos que Orsini, en una reciente entrevista con Diana Bolocco en Podemos Hablar, repasó momentos complejos que marcaron su vida en los últimos años y sinceró el giro que decidió dar: dejar atrás ciertas etapas para concentrarse en su bienestar y apostar por nuevos rumbos laborales.

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Así, en miras de comenzar otra vez, la otrora legisladora dejó Chile el pasado 15 de marzo. A través de redes sociales, según recogió Página 7, Orsini dejó ver parte de la despedida, compartiendo imágenes desde el aeropuerto donde resaltó especialmente la compañía de su madre, la actriz Maite Pascal. “Te amo”, escribió la exdiputada en una historia donde mostró a su emocionada progenitora.

Apenas puso un pie en la glamorosa ciudad, durante la mañana del recién pasado lunes, Maite Orsini publicó otra historia. “Llegué, sana, salva y directo a prender una velita al arco del triunfo”, actualizó. Casi de inmediato, hizo otra publicación. “Mentira, iba pasando por ahí camino a casa y saqué mi primera fotito”, bromeó, mientras se mostraba sonriendo a la cámara.

Instagram: @maiteorsini

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