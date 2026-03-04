¡Acusó información falsa! Maite Orsini alza la voz y se defiende ante grave acusación en reportaje de Canal 13

Tras salir a luz un reportaje de Canal 13, que dio cuenta de una grave acusación contra la diputada Maite Orsini, esta se ha mantenido en el ojo de la polémica. Y es que, según el trabajo periodístico, la legisladora habría entregado un presunto “vaper de marihuana” a una menor de edad perteneciente al servicio Mejor Niñez.

Al parecer, el organismo habría rechazado la solicitud de Orsini para convertirse en familia de acogida de la joven. Según la investigación del citado medio, la decisión se tomó, pese a que la parlamentaria ya mantenía vínculo con la adolescente en calidad de “tercera significativa”, debido a presuntas irregularidades detectadas en el proceso.

Dentro de los antecedentes, se incluyeron supuestos episodios que habrían levantado alertas. Entre ellos, el propio relato de la menor, quien —afirma el reportaje— contó que la “tía Maite” le habría entregado un dispositivo para vapear marihuana.

La reacción inicial de la parlamentaria fue salir públicamente a aclarar su situación. A través de un comunicado, negó haber iniciado un proceso para convertirse en familia de acogida y puso el foco en la divulgación de datos sensibles de una menor protegida por el Estado. Además, en cuanto a la filtración, adelantó que recurrirá a la vía judicial para que se investigue quién estuvo detrás de esta.

La defensa de Maite Orsini

Más tarde, según recogió La Cuarta, la legisladora reiteró sus declaraciones respecto a la controversia. “Quiero decirlo con total claridad. La información que emitió Canal 13 es completamente falsa. Yo jamás he postulado para ser familia de acogida, por lo tanto jamás se me negó esa posibilidad, pues jamás lo solicité”, sentenció en diálogo con Radio Infinita. Eso sí, enfatizó que “yo fui, soy y seguiré siendo tercera significativa de la niña”.

Aunque evitó profundizar en el caso para no seguir vulnerando a la adolescente, la diputada optó por referirse puntualmente a la acusación sobre el supuesto vaporizador, con el fin de despejar esa versión.

“Quiero ser categórica. Yo jamás, nunca se me ocurriría, y espero que a ningún adulto en este país se le ocurra, suministrarle drogas a un menor de edad”, sostuvo. “Es algo gravísimo, que yo niego tajantemente. Entiendo que la niña también lo ha negado tajantemente”, concluyó Maite Orsini.

