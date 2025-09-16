"Pórtense mal, pero no cometan delitos": El potente consejo del presidente Boric previo a las Fiestas Patrias

presidente Boric

Por: Catalina Martínez

El inicio oficial de las celebraciones de Fiestas Patrias 2025 estuvo marcado por la presencia del presidente Gabriel Boric en la tradicional Fiesta de La Pampilla de Coquimbo, donde incluso se animó a bailar al ritmo de la cumbia. En dicha instancia, el mandatario aprovechó de dejar un certero consejo ad portas de las celebraciones.

Durante la actividad, el mandatario destacó además el buen momento futbolístico de Coquimbo Unido, elenco que marcha en lo más alto del campeonato nacional y se perfila como candidato al título. Incluso, en medio de sus declaraciones, protagonizó un divertido cruce con el arquero Diego "Mono" Sánchez, conocido por su buen humor. 

"Saben que soy futbolero, mis respetos al "Chino" González, a (Cecilio) Waterman, que es tremendo goleador, lo que está haciendo (Cristian) Zavala, y el 'Mono' Sánchez, que antes me caía mal, pero...impresionante como están jugando. No quiero fun...no quiero embarrarla cabros", expresó Boric, desatando risas y aplausos entre el público. 

El consejo de Fiestas Patrias del presidente

Ya en ambiente dieciochero, el jefe de Estado llamó a vivir estas nuevas celebraciones con responsabilidad y alegría, enfatizando la importancia de evitar contratiempos, especialmente durante la tradicional Pampilla de Coquimbo. "Pórtense mal, pero no cometan delitos", partió diciendo, recalcando que "los insto a que se porten bien... que se porten más o menos, pero con los carabineros bien".

"No manejen, y si manejan no tomen. El que toma y maneja se convierte en un asesino potencial", reiteró el presidente Boric. Más tarde, se sumó a la fiesta bailando cumbia junto a la reconocida agrupación coquimbana Viking’s 5, íconos musicales de la zona.

