¡Va por la gloria! Ya tenemos al primer finalista del Us Open 2025

Actualmente se está disputando el último Grand Slam del año en tierran norteamericanas con el US Open, donde las más grandes estrellas del tenis están buscando escribir su nombre en la historia llevándose un torneo mayor a sus registros, donde además no contamos con chilenos participando, quienes fueron eliminados en la primera ronda.

La acción en el torneo comenzó el pasado 18 de agosto con el inicio de las clasificatorias al cuadro principal del torneo, fue en esta instancia donde tanto Tomás Barrios como Cristián Garín se quedaron en el camino del torneo, perdiendo sus respectivos encuentros y dejando en el cuadro principal sólo a Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

En este momento se están disputando las semifinales US Open, donde sólo quedan los mejores y buscar instalarse en la gran final del último Grand Slam del año. La competencia es de primer nivel y nadie quiere perderse ni un minuto de los encuentros que podrían extenderse por varias horas al disputarse al mejor de cinco sets.

Para estas semifinales tenemos dos choques de gran envergadura, el primero es el de Novak Djokovic (7) ante Carlos Alcaraz (2), donde la leyenda irá ante la nueva gran realidad del tenis. Por otro lado tenemos al actual número 1 del mundo, Jannik Sinner (1) ante la gran sorpresa del torneo, Felix Auger-Aliassime (25).

Pero ahora ya tenemos al primer gran finalista del Us Open, ya que Carlos Alcaraz consiguió derrotar a Novak Djokovic en sets corridos de 6-4/7-6/6-2, por lo que ahora espera a su último rival del torneo. Este partido decisivo se jugará este domingo en el Arthur Ashe Stadium de New York y podrá ser disfrutada en nuestro país desde las 14:00 horas.