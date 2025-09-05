Alarma de partidazos: Todo lo que necesitas saber sobre las semifinales del US Open

Las esperadas semifinales del US Open ya están listas para disputarse y lo harán con grandes partidazos que de seguro quedarán para la historia. ¿Quién juega y a qué hora?, mira todo lo que debes saber para vibrar con ellas y disfrutar con todo.

Clásico de clásicos en las semifinales del US Open

La ronda de semifinales masculinas se abre con un partidazo que ya es considerado un clásico por muchos. Toda la experiencia e historia de Novak Djokovic se enfrentará al talento e irreverencia de Carlos Alcaraz, en lo que será un partido de alto calibre entre dos de los mejores tenistas del momento.

Ambos acostumbran a protagonizar verdaderas guerras cuando se enfrentan en la pista, y de seguro esta no será la excepción. Es más, en su último duelo disputado en enero de este año, el serbio se quedó con el triunfo en cuatro sets durante el Australian Open, demostrando toda su vigencia a pesar de sus 38 años.

Los cuatro tenistas que van por la gloria en el US Open.

Auger Aliassime va por la sorpresa contra Jannik Sinner

El plato de fondo del día será el enfrentamiento entre Felix Auger Aliassime vs Jannik Sinner, la sorpresa del torneo contra el principal candidato para ganarlo. Si bien es cierto que el italiano se ha mostrado imparable, el canadiense quiere demostrar por qué ha alcanzado estas instancias y dar el batacazo.

Pero la balanza está a favor de Sinner, no solo por nivel sino también por historia. Hace menos de un mes ambos tenistas se vieron las caras en el Masters de Cincinnati, duelo que terminó con cómoda victoria para el líder del Ranking ATP en parciales de 6-0 y 6-2.

Cuándo es la final del US Open

Destacar que los ganadores de ambas semifinales se verán las caras en la gran definición del torneo pactada para el domingo 7 de agosto.

Mientras tanto, la final femenina ya tiene a sus clasificadas: Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova, quienes se enfrentarán este sábado 6 se agosto para definir a la mejor de esta Grand Slam.

