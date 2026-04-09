¡Un rival menos! Las opciones de La Roja para segundo amistoso previo al Mundial

Faltan menos de tres meses para que comience el Mundial 2026, el cuál se llevará a cabo en el norte de nuestro continente con las sedes de Estados Unidos, México y Candaá, quienes ya están listos para recibir a los fanáticos y las selecciones participantes.

Por tercer vez consecutiva, La Roja no participará nuevamente de la cita mundialista, ya que en las últimas clasificatorias sudamericanas, quedamos en el último lugar de la tabla de posiciones, en una de las peores versiones del combinado nacional.

Pese a esto, La Roja continúa participando de las fechas FIFA, para así no perder ritmo de competencia y seguir trabajando en el tan ansiado recambio, el cuál se ha visto muy difícil en los últimos años y mantiene con muchas dudas a los fanáticos.

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Si bien La Roja no participará del Mundial 2026, de todas formas están preparando unos amistosos de alto impacto en la previa de la cita mundialista. Uno de estos será ante Portugal, mientras que el otro que iba a ser ante Arabia Saudita, finalmente fue cancelado.

Las opciones para el amistoso

Debido a esto, la ANFP comenzó de inmediato a trabajar en cerrar el segundo amistoso de la selección chilena, donde actualmente manejan tres opciones como posible rival. Estos son los casos de Bosnia y Herzegovina, Turquía y Suecia, selecciones que participarán de la cita mundialista este año.

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