¡Suma y sigue! Matías Soto continúa la buena racha en Challenger de Ciudad de México

Uno que ha tenido unas buenas últimas semanas en el tenis es el caso del nacional Matías Soto, quien ha tenido buenos triunfos en el circuito Challenger tanto en modalidad single como en la de dobles, donde poco a poco sigue sumando puntos.

La semana pasada en el Challenger de San Luis de Potosí, el tenista nacional llegó hasta los cuartos de final en la modalidad de single, cayendo ante el colombiano Nicolás Mejía. Mientras que en dobles, llegó hasta la semifinal junto al brasileño Mateus Alves.

Si nos vamos incluso una semana más atrás, Matías Soto celebró por partida doble en el Challenger de Floridablanca, donde se quedó con la corona en singles al derrotar al argentino Guido Justo, mientras que en dobles también levantó el trofeo junto al colombiano Juan Sebastián Gómez.

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El día de ayer, Matías Soto (304) tuvo su debut en el Challenger 125 de Ciudad de México, donde se midió ante el británico Jay Clarke (191), a quien en casi dos horas y media venció por parciales de 1-6/6-3/7-5, siendo además su mejor victoria del año ante un Top 200.

Sigue sumando puntos

Gracias a este gran inicio de torneo, el tenista nacional avanza algunos lugares hasta el puesto 302 del ránking ATP y en los octavos de final del torneo se medirá el día de mañana ante el italiano Stefano Napolitano (302) en horario por confirmar.

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