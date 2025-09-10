¡Locura Total! El increíble precedente para la Copa Davis de Chile vs Luxemburgo

En Chile ya nos preparamos para la serie de Copa Davis ante Luxemburgo, enfrentamientos válidos por la Zona 1 del Grupo Mundial, donde necesitamos una victoria para seguir compitiendo en la élite del tenis mundial. En esta oportunidad, nuestros máximos exponentes de la disciplina, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo no estarán presentes.

La llave comenzará el próximo sábado 13 de septiembre a las 17:00 horas, donde se disputarán los dos duelos de singles entre las dos mejores raquetas de cada equipo. Luego el domingo 14 se jugará el dobles desde las 16:00 horas y en caso que aún no esté definida la serie, se jugarán los dos singles restantes para obtener al ganador.

Los duelos de Copa Davis se disputarán en el estadio nacional, donde además todo podrá ser visto nuevamente en televisión abierta, ya que contará con transmisión completa de TVN y todas sus plataformas digitales. Gracias a esto todos podrán disfrutar y apoyar a Chile en este importante desafío tenístico.

Siempre se ha sabido que después del fútbol, el tenis es el deporte que más fanáticos tiene en nuestro país, además es uno de los deportes que más alegrías nos ha entregado, con la obtención de medallas olímpicas y el inolvidable Chino Ríos como número uno del mundo. Es por esto que los duelos de Copa Davis son algo muy especial en nuestro país.

Esto también se refleja en el apoyo del público, ya que en la serie ante Luxemburgo de este fin de semana, se marcó un enorme precedente. El Court Central del estadio nacional ya tiene casi todas las entradas vendidas, por lo que se jugará a recinto completo y para los interesados sólo quedan aproximadamente unas 150 entradas a la venta.