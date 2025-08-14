¿Se queda en los albos? La verdad sobre la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo a la Serie A

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

Mucho se ha especulado en los últimos días, ya que desde la prensa aseguran que el vital encuentro de este fin de semana entre los albos y Universidad Católica no solo cobra relevancia por la lucha para meterse en copas internacionales, sino que además podría ser el último partido de Lucas Cepeda junto al cacique antes de partir al extranjero.

En definitiva, Lucas Cepeda llevaría a la Serie A, específicamente al Atalanta, equipo que además disputará la Champions League esta temporada, pero hasta el momento no está todo escrito. Esto ya que desde la interna de Colo Colo, aseguran que hasta el momento no habría llegado ninguna oferta formal por el delantero, por lo que continuaría en ele stadio monumental.