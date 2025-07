¿Se agranda la U?: El feroz ninguneo de Marcelo Díaz a Colo Colo y Universidad Católica

Con goles de Sepúlveda y Assadi, Universidad de Chile derrotó por 2-0 a Unión Española, resultado que no solo metió de lleno a los azules en la lucha por el Campeonato Nacional, sino que también parece haber envalentonado a jugadores como Marcelo Díaz, quien repasó sutilmente a Colo Colo y Universidad Católica.

Efectivamente, una vez finalizado el encuentro en el Estadio Santa Laura, el capitán del Romántico Viajero fue consultado por el otro duelo pendiente que marcará este fin de semana: el Clásico entre albos y cruzados, pero fiel a su estilo, el mediocampista no desaprovechó la oportunidad y le restó toda importancia.

"Nosotros solo nos preocupamos de la U, no nos importan los demás equipos", lanzó el referente laico en un breve mano a mano con la prensa antes de abandonar el recinto de Independencia, dando a entender que el resultado entre sus archirrivales históricos no será tema de análisis en el Centro Deportivo Azul.

Pero eso no fue todo, pues incluso adelantó lo que será el Superclásico del próximo sábado contra el Cacique, donde el objetivo de la U no será otro que quedarse con los tres puntos en un Estadio Nacional repleto: "Era importante ganar ante Unión y será importante ganar el próximo fin de semana".

Y para finalizar, Marcelo Díaz afirmó una vez más que en Universidad de Chile no hay interés alguno en mirar para el lado, por lo que no puede importarle menos el compromiso entre Universidad Católica y Colo Colo, mensaje que no amerita doble lectura: "Lo que suceda en otros equipos, a mí me tiene sin cuidado".

