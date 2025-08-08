¿Es una buena opción? La postura de Colo Colo sobre un posible torneo con playoffs

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

En los últimos días, la ANFP ha estado trabajando en nuevas propuestas para modificar la forma en que funciona el fútbol chileno, específicamente el Campeonato Nacional, todo esto a raíz de la enorme deuda que debe pagar el ente rector de nuestro fútbol a Warner por la falta de actividad durante el estallido social y la pandemia.

Es aquí donde una de estas opciones era el regreso de los torneos con playoffs, lo cuál generó reacciones divididas entre los hinchas y los equipos. Debido a esto, Aníbal Mosa entregó la postura de Colo Colo al respecto. "Nosotros, como Colo Colo, somos partidarios de los torneos largos, le dan mayor estabilidad al fútbol y la programación puede ser más fácil. A nuestro entender los torneos largos son la mejor opción".