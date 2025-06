¡No se guardó nada! La dura crítica de Esteban Paredes a los jóvenes jugadores de Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo dejó atrás sus participaciones en competencias internacionales y ya se enfoca plenamente en lo que es el Campeonato Nacional, que es el único torneo que podrá disputar en lo que queda de la temporada tras su también eliminación de la Copa Chile. Es aquí donde este domingo visitó a Unión La Calera en la quinta región del país.

El partido se dio bastante complicado para los albos, quienes no podían pasar mitad de cancha, sus volantes no podían mantener la pelota y los delanteros prácticamente estaban desaparecidos. Pero todo cambió cuando en los minutos finales del primer tiempo, Arturo Vidal abrió la cuenta para el cacique a través de un lanzamiento penal.

Si bien Unión La Calera siguió atacando sin descanso, no pudieron atravesar la defensa de Colo Colo, quienes consiguieron quedarse con una muy complicada victoria por la cuenta mínima. Con este resultado, los albos suben hasta la novena posición con 17 puntos, recordando que aún mantienen tres encuentros pendientes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Pese a que se esperaba que el año del Centenario fuera una enorme fiesta para todo el pueblo del cacique, la realidad es que la temporada no ha sido nada de lo presupuestado, es más la institución atraviesa una complicada crisis. Por ahora, los albos sólo estarán disputando el Campeonato Nacional, tras quedar eliminados de competencias internacionales y de la Copa Chile.

Es aquí donde Esteban Paredes, uno de los grandes ídolos en el último tiempo de Colo Colo, realizó una fuerte crítica a los jóvenes jugadores que se van sumando al cacique. "Uno no sabe cómo piensan los otros. Los extranjeros que no me conocen. Hoy hay pendejos que no le han ganado nada a nadie y son más agrandados que la chucha".