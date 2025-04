¡Entregó sus motivos! Campeón de Libertadores explica su ausencia en Centenario de Colo Colo

Las últimos semanas en Colo Colo han estado plagadas de polémicas, ya que desde lo ocurrido en el duelo ante Fortaleza, no sólo se dio un verdadero terremoto en la administración alba, sino que en general en la seguridad de los estadios. Prueba de esto fue lo ocurrido con Estadio Seguro, quienes siempre estuvieron bajo la lupa de las críticas.

En medio de esto también estaban las actividades para la celebración del Centenario de la institución, pero debido a todo lo ocurrido y con la trágica muerte de dos hinchas albos, la mayoría de estas actividades fueron canceladas y las celebraciones pasaron a ser una conmemoración de los 100 años de historia del club.

En cuanto a lo deportivo, Colo Colo no ha visto acción tras la suspensión del duelo ante Fortaleza, ya que se decretó un duelo institucional y también se suspendió el Superclásico ante Universidad de Chile. Es más, cabe recordar que este fin de semana tampoco vieron acción, ya que estaba suspendido el duelo ante Deportes Iquique por las celebraciones del Centenario.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Como ya se había hablado durante la semana, las celebraciones del Centenario pasaron a ser una conmemoración de la historia más que la fiesta que se tenía planeada en el cacique, debido a todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Es aquí donde se reunieron a varios exjugadores de la institución y se rindió homenaje a quienes contribuyeron en gran medida a estos 100 años.

Si bien asistió un gran número de jugadores a esta actividad, uno que no estuvo y llamó mucho la atención su ausencia fue el caso de Patricio Yáñez. Pero antes que iniciaran las polémicas por este hecho, fue el mismo exjugadores quien dejó sus razones para esto. "No pude estar por esto de la operación, hay días buenos y malos, con muleta no puedo moverme demasiado pero a la distancia sentí el cariño de mis compañeros".