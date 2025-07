¿Estuvieron de más? La defensa de Aníbal Mosa por las polémicas vacaciones en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo volvió a la acción tras sus vacaciones para afrontar el primero de los dos encuentros que tiene pendiente por la primera rueda del Campeonato Nacional. En esta oportunidad se enfrentaron en condición de visitante a Universidad Católica, donde necesitaban sumar unidades para salir de la parte media de la tabla de posiciones.

El primer tiempo del encuentro fue bastante monótono, donde primaron las interrupciones del juego y los encontrones entre los jugadores, donde el juez principal no se animó a mostrar amarillas. Fue en el segundo tiempo donde Universidad Católica tomó el protagonismo y en el minuto 70', tras un mal despeje de Brayan Cortés, Daniel González abrió la cuenta en el partido.

Ya en los instantes finales del encuentro, el canterano Diego Correa sentenció la victoria para el cuadro cruzado ante un Colo Colo que no tuvo remates al arco y dejó muchas inquietudes de cara a lo que será el superclásico ante Universidad de Chile de la próxima semana, donde se espera puedan mostrar una mejor versión.

La dura derrota ante Universidad Católica golpeó profundamente en el cacique, no sólo porque se alejan cada vez más de la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, sino que además el equipo se vio muy mal, donde no registró ningún tiro a portería en todo el encuentro ni tampoco generando mayor peligro.

Los hinchas de Colo Colo critican principalmente las polémicas vacaciones que se tomó el equipo en lugar de preparar este encuentro y el superclásico de la próxima semana. Debido a esto, Aníbal Mosa salió a defender el descanso que tuvieron los jugadores. "Cuando termina la primera rueda todos los planteles y nosotros también se toman vacaciones. No, no la habíamos terminado, pero sí venía el parón, venía el parón e íbamos a tener, no sé, como diez o doce días sin fútbol. Bueno, se le dio descanso al plantel".