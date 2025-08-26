¡Les salió el tiro por la culata! La decisión de Conmebol con el posible rival de la U en Sudamericana

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Seremi de Energía

¡Hasta contra Piñera! Reflotan fuertes y polémicos mensajes de seremi recién nombrada

¡Siguen las alegrías! La buena noticia para Universidad Católica por el Claro Arena
TVN

¡Apuntó contra el gobierno! Histórico director de televisión contó la firme sobre crisis de TVN
Damián Pizarro La Roja Sub 20

¡Ya es oficial! Damián Pizarro tiene nuevo equipo en el viejo continente
Franco Parisi

“Chile no es comunacho ni facho”: Franco Parisi y su confiado análisis sobre carrera presidencial

¿Será confiable? IA predice quien avanza en Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente
Jeannette Jara

“No soy la mamá de ninguno”: La feroz parada de carro de Jara a su comando tras polémicos dichos desde el PC
Marcelo Díaz U de Chile

¿Quieren arruinar el Centenario? Marcelo Díaz habla sobre el Superclásico ante Colo Colo
columna de opinión

Género y educación técnica: romper estereotipos en carreras altamente masculinizadas

¿Todo bien en casa? Periodista argentino se va con todo contra chilenos en Independiente

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras los horribles hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América entre los hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, muchas han sido las repercusiones a lo largo del mundo. Si bien la gran mayoría condena la violencia vivida en el recinto deportivo, la opinión luego se divide entre cuál de estos dos equipos debe continuar avanzando en la Copa Sudamericana.

Uno de estos es el caso de Alianza Lima, quien está esperando su rival en cuartos de entre estos dos equipos y quienes señalaron que los azules deberían ser expulsados por según ellos iniciar estos actos de violencia. Tras esto, ahora les cayó un castigo del cielo, ya que la Conmebol abrió un expediente disciplinario en su contra por incumplimiento en la estructura de su estadio, lo que conllevaría una multa económica.

NOTAS DESTACADAS

Seremi de Energía

¡Hasta contra Piñera! Reflotan fuertes y polémicos mensajes de seremi recién nombrada

¡Siguen las alegrías! La buena noticia para Universidad Católica por el Claro Arena
TVN

¡Apuntó contra el gobierno! Histórico director de televisión contó la firme sobre crisis de TVN
Damián Pizarro La Roja Sub 20

¡Ya es oficial! Damián Pizarro tiene nuevo equipo en el viejo continente
Franco Parisi

“Chile no es comunacho ni facho”: Franco Parisi y su confiado análisis sobre carrera presidencial

¿Será confiable? IA predice quien avanza en Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente
Jeannette Jara

“No soy la mamá de ninguno”: La feroz parada de carro de Jara a su comando tras polémicos dichos desde el PC
Marcelo Díaz U de Chile

¿Quieren arruinar el Centenario? Marcelo Díaz habla sobre el Superclásico ante Colo Colo
columna de opinión

Género y educación técnica: romper estereotipos en carreras altamente masculinizadas

¿Todo bien en casa? Periodista argentino se va con todo contra chilenos en Independiente
José Antonio Kast

“Fue un ridículo más o menos”: Ale Valle se lanzó contra candidatura de Kast Jr. y reveló particular anécdota
Jeannette Jara

¡Se descargó con todo! El supuesto desaire de Jeannette Jara que dejó hecho una furia a locutor radial

Totalmente quebrado: Gonzalo Fouillioux estalla en lágrimas recodando anécdota de su padre
manuel pellegrini

Se aleja de La Roja: Este equipo de la Premier League pone sus ojos en Manuel Pellegrini

No tiene dudas: Esteban Paredes confiesa quién es el mejor jugador chileno de la historia
nico peric

Hubo atracos en el Claro Arena: Nico Peric estalla en furia por “robo” de la UC a la Unión Española
Jugadores U de Chile

Sufre Álvarez: La U de Chile sufre su tercera baja para el Superclásico con Colo Colo
La Moneda

¡Tras salida de ex ministro! Presidenta del FRVS desclasificó supuesta presión de La Moneda
Concepción

“¡¿Sabís quién soy yo o no?!”: Chofer de micro sufrió indignante golpiza de un furioso sujeto en Concepción

¡Se planteó no seguir! Francisco Marchant se sincera por su peor momento en Colo Colo