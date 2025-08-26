¡Les salió el tiro por la culata! La decisión de Conmebol con el posible rival de la U en Sudamericana

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Tras los horribles hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América entre los hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, muchas han sido las repercusiones a lo largo del mundo. Si bien la gran mayoría condena la violencia vivida en el recinto deportivo, la opinión luego se divide entre cuál de estos dos equipos debe continuar avanzando en la Copa Sudamericana.

Uno de estos es el caso de Alianza Lima, quien está esperando su rival en cuartos de entre estos dos equipos y quienes señalaron que los azules deberían ser expulsados por según ellos iniciar estos actos de violencia. Tras esto, ahora les cayó un castigo del cielo, ya que la Conmebol abrió un expediente disciplinario en su contra por incumplimiento en la estructura de su estadio, lo que conllevaría una multa económica.