¿Se acaba la espera? Horas claves para elegir al nuevo entrenador de Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo abrió una nueva fecha del Campeonato Nacional, al enfrentarse en condición de visitante a Palestino, en lo que además era el primer encuentro de los albos sin Jorge Almirón en la banca, ya que el estratega llegó a un acuerdo para pactar su salida del equipo y por ahora están de manera interina la dupla técnica de Luis Pérez y Hugo González.

Este encuentro, era vital para ambos equipo, ya que por el lado del local, necesitaban sumar una victoria para no perder pisada a los primeros puestos del torneo nacional, mientras que los albos necesitaban sumar tres puntos que les dieran confianza y le permitieran no alejarse demasiado de los puestos de copas internacionales.

Pero finalmente, no hubo celebraciones en un encuentro que culminó con un empate sin goles que no le sirve de mucho a ninguno de los dos equipos, ya que con esto Palestino perdió su oportunidad de alcanzar a la U en el segundo lugar, mientras que Colo Colo cayó hasta el décimo puesto a cuatro puntos de los puestos de copas internacionales.

Tras la salida de Jorge Almirón de la banca del cacique, actualmente se están desempeñando de manera interina la dupla técnica de Luis Pérez y Hugo González, quienes ahora asumirán un desafío enorme al enfrentar el próximo domingo una nueva versión del Superclásico ante Universidad de Chile en condición de local desde las 15:00 horas.

Este también podría ser el último encuentro dirigido por esta dupla, ya que en Colo Colo avanzan con la designación de un nuevo entrenador. Es más, esta tarde habrá una reunión importante para ver los candidatos a este puesto en los albos, para que así este miércoles se pueda cerrar la elección nuevo director técnico de los albos.