¿No se juega este fin de semana? Marcelo Díaz habla sobre el futuro de Universidad de Chile

Este miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Estos acontecimientos ya han dado la vuelta al mundo y en nuestro país continúa la preocupación ya que aún hay una gran cantidad de hinchas de Universidad de Chile detenidos en suelo argentino, junto a los heridos que se encuentran en distintos centros asistenciales. Sin contar las personas de las que aún no se sabe su paradero.

Tras unos hechos de esta magnitud, es muy difícil dar vuelta la página y centrarse en el próximo desafío, esto fue graficado por Marcelo Díaz, quien dio luces que su duelo de este fin de semana ante Everton podría no disputarse. "Ni pensamos en lo que viene el fin de semana, en este momento solamente pensamos en nuestra gente que está en Argentina".