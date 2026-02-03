VIDEO | ¡NADA ES IMPOSIBLE! El aliento de Nicolás Massú en la previa de Copa Davis

Este fin de semana, nuestros reprsentantes nacional en el tenis vivirán un nuevo desafío en el marco de las Qualifiers de la Copa Davis. En esta oportunidad, enfrentaremos a Serbia en condición de local en el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional. Nuestros tenistas ya se encuentran bajo las órdenes de Nicolás Massú realizando los trabajos de preparación.

Para este encuentro, la selección chilena de tenis corre con una leve ventaja, ya que además de estar como locales, Serbia llegaría sin jugadores Top 100, ya que sumado a la ausencia ya conocida de Novak Djokovic (3), también se sumaron Miomir Kecmanovic (60°), Hamad Medjedovic (90°) y Laslo Djere (92°), por lo que su mayor exponente sería Dusan Lajovic (125°).

Esta situación hace que se genere mucha expectación en lo que pueda hacer Chile en este encuentro por la Copa Davis, donde el capitán Nicolás Massú tiene mucha confianza en lo que pueden hacer nuestros representantes, quienes si bien han tenido una temporada un cuanto dubitativa, a la hora de ponerse La Roja lo dejan todo en la cancha.

Los encuentros comenzarán este viernes y como ya lo habíamos comentado anteriormente, para quienes no asistan al estadio nacional, sólo podrán ver los encuentros a través de las plataformas de DirecTV. Pero se espera un buen marco de fútbol en la cancha del recinto nacional, apoyando con todo a nuestros representantes.

La confianza del capitán

Quien ya está listo para el desafío es Nicolás Massú, quien habló con los medios de prensa en la previa de este encuentro y dejó muy buenas sensaciones sobre lo que será la llave ante Serbia. "Nos conocemos hace muchos años, hemos pasado por grandes momentos y ya estamos preparando estratégicamente cada partido, ya que tengo la confianza que podemos hacer un buen partido".

Revisa las palabras del doble medallista olímpico nacional a continuación:

