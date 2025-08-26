¡Ya es oficial! Damián Pizarro tiene nuevo equipo en el viejo continente

Actualmente la selección chilena se está preparando para lo que serán sus últimos dos partidos por las clasificatorias al próximo Mundial ante Brasil y Uruguay respectivamente. Cabe recordar que tras quedar sin chances de ir a la siguiente cita planetaria, Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de La Roja y ahora Nicolás Córdova tomó de forma interina al combinado nacional.

Para su primera citación al mando de la selección chilena, Córdoba dejó fuera a la generación dorada y preparó una nómina bastante interesante que combina la experiencia de aquellos jugadores que están brillando en el extranjero, junto a los promesas nacionales que se espera sean el tan ansiado recambio en nuestro fútbol.

Si bien no importa los resultados que obtenga La Roja en estos dos últimos encuentros por las clasificatorias, de igual forma ya estamos fuera del próximo Mundial, esta instancia se toma como la forma de probar a lo que se espera sea la nueva generación de la selección chilena y darle la oportunidad de mostarse a las estrellas nacionales del mañana.

Pero además de preparar los dos últimos duelos por las clasificatorias de La Roja, Nicolás Córdova también está pensando en lo que será el próximo Mundial de la categoría sub-20, el cuál se llevará a cabo en nuestro país en septiembre. Es aquí donde pese a las polémicas, uno de los incluidos en la lista de buena fe fue el caso de Damián Pizarro.

El delantero nacional quien no había tenido oportunidad de sumar minutos en Udinese, ahora saldrá de Italia para llegar al Le Havre, equipo de la Ligue 1 de Francia donde llega en calidad de préstamo sin opciones de compra. Esta es una buena oportunidad para que el atacante sume minutos y luego pueda ser una opción en el cuadro de Udinese.