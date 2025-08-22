La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina

La Roja ya tiene a sus elegidos para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas, pues durante la jornada de este viernes el interino Nicolás Córdova entregó la nómina con la Selección Chilena enfrentará a Brasil y Uruguay, marcada por ausencias históricas y la irrupción de nuevas figuras.

El técnico decidió apostar fuerte por el recambio y dejó fuera a varios referentes de la Generación Dorada. Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas no aparecen en la lista, confirmando el inicio de un ciclo completamente distinto. En el arco tampoco estarán Brayan Cortés ni Gabriel Castellón. En su lugar, Córdova ratificó a Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes, además de convocar al joven Thomas Gillier.

Entre los líderes del plantel destacan Paulo Díaz y Guillermo Maripán, mientras que los reflectores se los llevan los talentos emergentes: Lucas Assadi (U. de Chile) y Lucas Cepeda (Colo Colo), ambos de gran presente en sus clubes. Otro regreso que no pasa desapercibido es el de Ben Brereton Díaz, delantero que vuelve a La Roja tras haber quedado fuera en la era de Ricardo Gareca.

Te puede interesar: Ben Brereton habla sobre el ninguneo de Ricardo Gareca en La Roja

Así, con una nómina que mezcla experiencia y sangre nueva, Nicolás Córdova busca darle un cierre digno al camino hacia el Mundial 2026 y, de paso, abrir la puerta definitiva a una nueva etapa en la Selección Chilena.

La nómina completa de La Roja

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales), Vicente Reyes (Peterborough United, Inglaterra) y Thomas Gillier (Montreal, Canadá).

Defensas: Paulo Díaz (River Plate, Argentina), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Iván Román (Atlético Mineiro, Brasil), Gabriel Suazo (Sevilla, España), Esteban Matus (Audax Italiano), Matías Sepúlveda (U de Chile), Fabián Hormazábal (U de Chile) e Ian Garguez (Palestino).

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (Club León, México), Ignacio Saavedra (Sochi, Rusia), Vicente Pizarro (Colo Colo), César Pérez (Defensa y Justicia, Argentina), Felipe Loyola (Independiente, Argentina), Luciano Cabral (Independiente, Argentina), Lucas Assadi (U de Chile) y Javier Altamirano (U de Chile).

Delanteros: Alexander Aravena (Grêmio, Brasil), Ben Brereton (Southampton, Inglaterra), Emiliano Ramos (Everton), Gonzalo Tapia (São Paulo, Brasil), Bruno Barticciotto (Santos Laguna, México), Darío Osorio (Midtjylland, Dinamarca), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.