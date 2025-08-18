¿Se queda en los albos? Atalanta entrega novedades sobre fichaje de Lucas Cepeda

Este fin de semana se vivió una nueva versión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el estadio monumental, donde embos equipos se peleaban el ingresar a la zona de copas internacionales en la parte media de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Además en los albos, Jorge Almirón también se jugaba su puesto en la banca del equipo.

El partido comenzó inmediatamente en favor de los cruzados, ya que antes de los 30 segundos, Cristián Cuevas anotó la apertura del marcador para el visitante. Luego al minuto 12', Tomás Astaburuaga amplió la ventaja del cuadro universitario y Fernando Zampedri decretó la goleada al minuto 33'. En el minuto 43', Erick Wiemberg abrió la esperanza para los albos con un descuento, misma que fue sepultada al inicio del segundo tiempo con el gol de Cristián Cuevas en el minuto 46', para decretar el definitivo 4-1.

Con esta derrota, Colo Colo se unde cada vez más en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, quedando por el momento fuera de los puestos de copas internacionales y despidiéndose casi por completo de sus opción de luchar por el título, en una temporada que es para el verdadero olvido de la institución.

Si bien el mercado de fichajes ya terminó en el fútbol chileno, en los mercados internacionales aún no se cierra la posibilidad de reforzarse para los equipo. Es aquí donde desde los albos están esperando que algunas de sus figuras puedan dar el tan ansiado salto al extranjero y si bien dejarían un espacio en el equipo, esto puede significar una buena inyección monetaria.

Uno que tenía su salida casi confirmada es el caso de Lucas Cepeda, quien se dijo que el duelo ante la UC sería su último partido junto a Colo Colo antes de partir a Atalanta. Pero ahora, el cuadro italiano habría cerrado la contratación de un lateral izquierda y estaría casi listo con un delantero del Fulham y así desisitir de la opción de Cepeda.

